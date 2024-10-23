Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu văn phòng Tầng 2, Văn Phú Victoria, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin và đề xuất nghiên cứu/ phát triển sản phẩm dịch vụ mới

Lập kế hoạch triển khai nghiên cứu và phát triển sản phẩm

Xây dựng quy trình xét nghiệm SOP và định mức vật tư tiêu hao

Chuyển giao quy trình cho trung tâm xét nghiệm

- Tốt nghiệp từ đại học chuyên ngành sinh học phân tử, sinh học, công nghệ sinh học,...hoặc các chuyên ngành khác có liên quan

- Có kinh nghiệm làm việc từ 02 năm ở vị trí tương tự hoặc kỹ thuật viên trong lĩnh vực xét nghiệm sinh học phân tử

- Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng anh và tiếp thu nhanh kiến thức mới. Ứng viên có thể giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế

- Có khả năng chịu áp lực

- Chăm chỉ, cẩn thận, giao tiếp tốt, chủ động.

Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập thỏa thuận, đánh giá theo năng lực khi phỏng vấn (10-15 triệu)

Thưởng: tháng 13, các ngày lễ, Tết, hiệu quả kinh doanh cuối năm.

Xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Các chế độ chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình.

Tham gia các chương trình du lịch hàng năm.

Được đào tạo kiến thức, kỹ năng để hoàn thiện bản thân và phát triển công việc.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp.

Các chế độ khác: BHXH, nghỉ phép,... theo quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Khoa Học Kỹ Thuật và Dịch vụ Genome

