Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND
- Hà Nội: KCN Thạch Thất
- Quốc Oai, Thạch Thất
Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 5 - 8 Triệu
Chào đón khách hàng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn món ăn, đồ uống.
Tiếp nhận đơn hàng, ghi order, giao tiếp với khách hàng một cách chuyên nghiệp, thân thiện.
Phục vụ khách hàng tại bàn, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý nhà hàng.
Tham gia các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc.
Chào đón khách hàng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn món ăn, đồ uống.
Tiếp nhận đơn hàng, ghi order, giao tiếp với khách hàng một cách chuyên nghiệp, thân thiện.
Phục vụ khách hàng tại bàn, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất.
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý nhà hàng.
Tham gia các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc.
Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm.
Yêu cầu có bằng trung cấp trở lên
Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt.
Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng.
Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng, quán ăn.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh từ 5-8 triệu tùy theo năng lực
Công ty cung cấp chỗ ăn, ở cho nhân viên
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.
Bữa sáng, trưa hoặc bữa tối được phục vụ hàng ngày
Sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt
Sử dụng miễn phí một số cơ sở sau giờ làm việc, tùy theo tình trạng sẵn có
Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực dịch vụ.
Được tham gia vào các dự án lớn của công ty, có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn.
Thường cuối năm và chế độ phúc lợi tốt theo quy định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI