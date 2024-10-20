Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 12 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Chào đón khách hàng, hướng dẫn khách hàng lựa chọn món ăn, đồ uống. Tiếp nhận đơn hàng, ghi order, giao tiếp với khách hàng một cách chuyên nghiệp, thân thiện. Phục vụ khách hàng tại bàn, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm tốt nhất. Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của quản lý nhà hàng. Tham gia các hoạt động dọn dẹp, vệ sinh khu vực làm việc.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu 1 năm kinh nghiệm. Yêu cầu có bằng trung cấp trở lên Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt. Có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Sức khỏe tốt, chịu được áp lực công việc. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong nhà hàng, quán ăn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 5-8 triệu tùy theo năng lực Công ty cung cấp chỗ ăn, ở cho nhân viên Môi trường làm việc năng động, trẻ trung. Bữa sáng, trưa hoặc bữa tối được phục vụ hàng ngày Sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt Sử dụng miễn phí một số cơ sở sau giờ làm việc, tùy theo tình trạng sẵn có Cơ hội học hỏi và phát triển bản thân trong lĩnh vực dịch vụ. Được tham gia vào các dự án lớn của công ty, có cơ hội nâng cao kỹ năng chuyên môn. Thường cuối năm và chế độ phúc lợi tốt theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ THẮNG LAND

