Tuyển Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO TÍN làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 30 Triệu

Mức lương 5 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 33 Mạc Thái Tổ, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm Với Mức Lương 5 - 30 Triệu

- Cung cấp thông tin khoản vay/ khoản thẻ tín dụng đến hạn thanh toán đến Khách hàng;

- Tìm hiểu, thu thập thông tin Khách hàng, thông tin khoản vay/ khoản thẻ tín dụng, tình trạng và nguyên nhân quá hạn;

- Hướng dẫn Khách hàng thanh toán khoản vay/ khoản thẻ tín dụng đến hạn;

- Ghi nhận lý do và cập nhật thời gian thanh toán của Khách hàng lên hệ thống phần mềm làm việc;

- Đôn đốc, thuyết phục và theo dõi tình hình thanh toán tín chấp của Khách hàng.

Với Mức Lương 5 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam – Nữ

- Ưu tiên các ứng viên tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc một trong các ngành: Kinh tế, Luật, An ninh và Hành chính.

- Không tiền án tiền sự.

- Biết vi tính: word và excel cơ bản

- Có sử dụng các mạng xã hội như: facebook, zalo,...

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 5.000.000 đ – 30.000.000 đ, có thể nhiều hơn tùy theo năng lực cá nhân (thu nhập không giới hạn) - Ký Hợp đồng lao động chính thức ngay khi đạt thử việc - Thực hiện đầy đủ các chế độ theo quy định của NN: BHXH, BH Y Tế,.. - Lương tháng 13 và Thưởng theo kết quả kinh doanh (Thưởng KPI) - Các chương trình thi đua hàng Tháng, Quý.

- Có các chương trình Teambuilding, nghỉ mát, Year End Party (YEP) hàng năm - Được đào tạo chuyên nghiệp trước khi làm việc; đặc biệt CBNV được tham gia các khóa học nhằm phát triển nghề nghiệp, bản thân. - Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, vui vẻ, phát huy tối đa năng lực cá nhân - Lộ trình thăng tiến rõ rang; nhân viên có năng lực được tạo cơ hội gia nhập đội ngũ quản lý

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH BẢO TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin