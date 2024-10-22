Tuyển Hành chính Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 45A - Ngõ 59 Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa - Đống Đa, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Thực hiện các cuộc gọi nhắc phí khách hàng thanh toán khoản vay nhóm Nợ tiêu chuẩn (Kịch bản gọi sẽ được cung cấp sẵn) theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật. Ghi nhận đầy đủ kết quả tác nghiệp lên hệ thống dữ liệu, đảm bảo đáp ứng KPI. Thực thi phương án giảm thiểu rủi ro của khách hàng phát sinh trong quá trình Nhắc phí KH. Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình của từng khách hàng cho trưởng nhóm/Trưởng phòng hoặc theo quy định, quy trình đã ban hành. Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác hiệu quả. Hoàn thành các báo cáo được giao.

Thực hiện các cuộc gọi nhắc phí khách hàng thanh toán khoản vay nhóm Nợ tiêu chuẩn (Kịch bản gọi sẽ được cung cấp sẵn) theo đúng quy định của Công ty và Pháp luật.

Ghi nhận đầy đủ kết quả tác nghiệp lên hệ thống dữ liệu, đảm bảo đáp ứng KPI.

Thực thi phương án giảm thiểu rủi ro của khách hàng phát sinh trong quá trình Nhắc phí KH.

Chịu trách nhiệm báo cáo tình hình của từng khách hàng cho trưởng nhóm/Trưởng phòng hoặc theo quy định, quy trình đã ban hành.

Phối hợp phòng ban khác có ý kiến đóng góp nhằm đảm bảo công tác hiệu quả.

Hoàn thành các báo cáo được giao.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên; Có kinh nghiệm ít nhất 03 tháng ở vị trí tương đương; Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục; Có kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định; Trung thực, liêm khiết, nhanh nhẹn.

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên;

Có kinh nghiệm ít nhất 03 tháng ở vị trí tương đương;

Có kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán và thuyết phục;

Có kỹ năng phân tích tình huống, xử lý tình huống và ra quyết định;

Trung thực, liêm khiết, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 8 - 13tr/tháng (Lương cứng + phụ cấp +bonus) - Thỏa thuận theo năng lực Tham gia các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN,...) và phúc lợi đầy đủ theo Luật lao động Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến Tham gia các hoạt động Team Building, Outing trip... và các hoạt động khác của công ty Thường xuyên được nâng cao kỹ năng trong công việc.

Thu nhập từ 8 - 13tr/tháng (Lương cứng + phụ cấp +bonus) - Thỏa thuận theo năng lực

Tham gia các chế độ (BHXH, BHYT, BHTN,...) và phúc lợi đầy đủ theo Luật lao động

Được làm việc trong môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp, nhiều cơ hội thăng tiến

Tham gia các hoạt động Team Building, Outing trip... và các hoạt động khác của công ty

Thường xuyên được nâng cao kỹ năng trong công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Cy Finance

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin