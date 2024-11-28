Tuyển Nhân Viên Nhân Sự Tổng Hợp thu nhập 15 - 18 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Tòa nhà Viettel, Đường Lê Hồng Phong, Phường Thành Tô, Hải An, Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

1. Tuyển dụng 50%

Xác định định biên; nhu cầu tuyển dụng: vị trí, số lượng nhân sự còn thiếu, cần bổ sung;

Thực hiện tuyển dụng theo kế hoạch đã được TGĐ phê duyệt đảm bảo số lượng và chất lượng nhân sự.

Tiếp nhận yêu cầu tuyển dụng, phân tích đánh giá, lập kế hoạch triển khai, sàng lọc hồ sơ, tổ chức phỏng vấn và thông báo kết quả đến ứng viên.

Báo cáo, đánh giá tuyển dụng định kỳ.

Tìm kiếm đối tác, các kênh tuyển dụng hiệu quả, tạo và duy trì mối quan hệ với hệ thống các Trường ĐH, CĐ để tạo nguồn ứng viên.

2.C&B và BHXH (50%)

Thanh toán lương, thưởng, quà tháng/quý/năm cho CBNV.

Tham giá đánh giá, phân tích số liệu, xây dựng chính sách tiền lương, quyết toán quỹ tiền lương theo quy định.

.

Công tác thu nộp bảo hiểm, cấp mới và lưu trữ sổ BHXH. Cấp mới, cấp lại/ cấp đổi thẻ BHYT.

Giải quyết các chế độ chính sách BHXH, BHYT, phúc lợi, trợ cấp, bảo hiểm toàn cầu, bảo hiểm tai nạn sức khỏe, con người cho nhân sự

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên: ưu tiên chuyên ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, guồn nhân lực, Ngoại thương, QTKD, Luật hoặc các ngành khác có liên quan;

Độ tuổi: 24 - 32 tuổi

Có kinh nghiệm tuyển dụng hoặc nhân sự tổng hợp từ 2 năm trở lên

Có kỹ năng đàm phán lương, tìm CV trên cả kênh miễn phí và phí

Chịu được áp lực trong công việc.

Có sức khỏe tốt để thực hiện công việc.

Ưu tiên các ứng viên thành thạo tiếng anh.

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 15.000.000 - 18.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp 930.000 đồng/tháng ăn ca + điện thoại

Thời gian làm việc từ T2-T6 + 1 ngày thứ 7/tháng

15 ngày nghỉ phép /năm

Phúc lợi Tập đoàn: 48.000.000/năm bao gồm thưởng các ngày lễ tết của Việt Nam

Có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc; được tham gia đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn.

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng Công ty.

Được hưởng chế độ nghỉ mát, nghỉ phép hằng năm.

Làm việc tại : Chi nhánh Công trình Viettel Hải Phòng, Đường Lê Hồng Phong, Thành Tô, Hải An, TP Hải Phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

