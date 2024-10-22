Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Mức lương 9 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 3

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 9 - 13 Triệu

Nhập dữ liệu tiếng Nhật dựa trên bản scan của khách hàng gửi. Hỗ trợ team hoàn thành công việc được giao Báo cáo ngày, tuần, tháng

Nhập dữ liệu tiếng Nhật dựa trên bản scan của khách hàng gửi.

Hỗ trợ team hoàn thành công việc được giao

Báo cáo ngày, tuần, tháng

Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm Full thời gian 8 tiếng 17:00 - 2:00 (có nghỉ giải lao giữa giờ) Nhanh nhẹn, biết vi tính văn phòng Tiếng nhật tương đương N3 trở lên Có thể nhập liệu tiếng Nhật ( Có Input Test khi phỏng vấn)

Làm Full thời gian 8 tiếng 17:00 - 2:00 (có nghỉ giải lao giữa giờ)

Nhanh nhẹn, biết vi tính văn phòng

Tiếng nhật tương đương N3 trở lên

Có thể nhập liệu tiếng Nhật ( Có Input Test khi phỏng vấn)

Có thể nhập liệu tiếng Nhật

Tại CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9,000,000 VND - 10.000.000 (gross) (đã bao gồm phụ cấp sau 22h) (JLPT N2 + 1,000,000 VND ) Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà Nước Thưởng cuối năm lương tháng 13 Tham gia khám sức khỏe định kỳ của công ty Du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ.

Lương: 9,000,000 VND - 10.000.000 (gross) (đã bao gồm phụ cấp sau 22h) (JLPT N2 + 1,000,000 VND )

Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng

Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà Nước

Thưởng cuối năm lương tháng 13

Tham gia khám sức khỏe định kỳ của công ty

Du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin