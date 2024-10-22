Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM
Mức lương
9 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 3
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 9 - 13 Triệu
Nhập dữ liệu tiếng Nhật dựa trên bản scan của khách hàng gửi.
Hỗ trợ team hoàn thành công việc được giao
Báo cáo ngày, tuần, tháng
Với Mức Lương 9 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm Full thời gian 8 tiếng 17:00 - 2:00 (có nghỉ giải lao giữa giờ) Nhanh nhẹn, biết vi tính văn phòng Tiếng nhật tương đương N3 trở lên Có thể nhập liệu tiếng Nhật ( Có Input Test khi phỏng vấn)
Tại CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 9,000,000 VND - 10.000.000 (gross) (đã bao gồm phụ cấp sau 22h) (JLPT N2 + 1,000,000 VND ) Môi trường làm việc thân thiện, cơ hội thăng tiến phát triển rõ ràng Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo qui định của Nhà Nước Thưởng cuối năm lương tháng 13 Tham gia khám sức khỏe định kỳ của công ty Du lịch nghỉ mát hàng năm, trải nghiệm nội bộ.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DELTA SOLUTIONS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
