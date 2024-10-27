Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu thu nhập 7 - 7.1 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
- Hồ Chí Minh: Sunwah Tower
- Số 115, đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 7 Triệu
Nhập dữ liệu mới và kiểm tra hồ sơ khách hàng trên hệ thống
Xác định và chỉnh sửa dữ liệu, thông tin bị thiếu, không đúng giống với tài liệu đã scan.
Các nhiệm vụ vận hành và quản trị khác
Nhập dữ liệu mới và kiểm tra hồ sơ khách hàng trên hệ thống
Xác định và chỉnh sửa dữ liệu, thông tin bị thiếu, không đúng giống với tài liệu đã scan.
Các nhiệm vụ vận hành và quản trị khác
Thời gian làm việc: 08:30 - 18:00, nghỉ giữa ca 1.5 tiếng, từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian làm việc:
Địa điểm làm việc: Sunwah Tower - Số 115, đường Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Q1, TP.HCM.
Địa điểm làm việc:
Thu nhập:
Lương cơ bản: 5.300.000/tháng Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng
Lương cơ bản: 5.300.000/tháng
Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng
Tổng thu nhập: từ 7.000.000 VND
Thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng.
Với Mức Lương 7 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học trở lên.
Gắn bó dài lâu, làm việc độc lập, siêng năng
Tăng ca theo yêu cầu của dự án
Có kinh nghiệm mảng tài chính, ngân hàng là một lợi thế
Không có nợ xấu tại các công ty tài chính, ngân hàng
Có kiểm tra CIC, Lý lịch tư pháp số 2, Kiểm tra chất cấm trước khi nhận việc (thời gian chờ từ 3,4 tuần)
Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản: 5.300.000/tháng Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng Tổng thu nhập: từ 7.000.000 VND Thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng.
Lương cơ bản: 5.300.000/tháng
Trợ cấp đi lại 80.000/ngày công, tương ứng 1.760.000/tháng
Tổng thu nhập: từ 7.000.000 VND
Thưởng hiệu suất 3.600.000 VNĐ vào tháng thứ 6. Từ tháng thứ 7 trở đi 300.000/600.000/1.000.000 VNĐ/tháng.
Quyền lợi:
Lương thưởng tháng 13 theo chế độ công ty Xét tăng lương vào tháng 1 hằng năm Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Du lịch công ty Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, CLB bóng đá nam/nữ,...) Các phúc lợi từ Công đoàn (quà vào các dịp Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật,...) Được đào tạo công việc Công việc ổn định, lâu dài Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tập đoàn ngân hàng nước ngoài Không áp đặt doanh số
Lương thưởng tháng 13 theo chế độ công ty
Xét tăng lương vào tháng 1 hằng năm
Tham gia đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN sau 2 tháng thử việc
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Gói Bảo hiểm sức khỏe cao cấp
Du lịch công ty
Tham gia các hoạt động, câu lạc bộ nội bộ (tiệc Tất niên, ngày hội thể thao, ngày hội gia đình, CLB bóng đá nam/nữ,...)
Các phúc lợi từ Công đoàn (quà vào các dịp Lễ/Tết, tiền mừng sinh nhật,...)
Được đào tạo công việc
Công việc ổn định, lâu dài
Môi trường làm việc chuyên nghiệp trong tập đoàn ngân hàng nước ngoài
Không áp đặt doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DIGI-TEXX
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI