Tuyển Nhân Viên Nhập Liệu Tiếng Nhật thu nhập 8 - 8.5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Detech II, số 107 Nguyễn Phong Sắc, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 8 Triệu

Nhập thông tin trên phiếu nhập hàng vào hệ thống của khách hàng cung cấp; Thực hiện báo cáo tiến độ công việc cho Quản lý trực tiếp; Các công việc khác

Với Mức Lương 8 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật N3; Thao tác máy tính nhanh nhẹn, tin học văn phòng cơ bản; Chấp nhận sinh viên mới tốt nghiệp hoặc đang chờ bằng;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tổng 8.000.000 VNĐ - 8.500.000 VNĐ/tháng (Bao gồm LCB + Phụ cấp + Hiệu suất) Hưởng lương tháng 13 theo quy định Công ty; Review lương hàng năm theo năng lực; Làm việc ngày Lễ, Tết Việt Nam hưởng lương theo Luật Lao động Việt Nam; Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo Luật; Hưởng chế độ 14 ngày phép/ năm theo quy định Công ty; Tham gia Công đoàn hưởng các chế độ ngày Lễ, Tết, sinh nhật, kết hôn, thăm hỏi,... Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp; Được trang bị máy tính phục vụ công việc; Cơ hội được thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ALTIUS LINK VIỆT NAM

