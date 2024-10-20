Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà N09B1 khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch

- Công việc kiểm tra dữ liệu và hỗ trợ nhập dữ liệu liên quan tới doanh nghiệp tài chính của Nhật Bản

- Sử dụng tiếng Nhật trong công việc nhập liệu (Tuy nhiên có thể sử dụng tiếng Việt khi trao đổi với các thành viên trong dự án)

Yêu Cầu Công Việc

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Năng lực tiếng Nhật N3 trở lên (Có bằng hoặc năng lực tương đương)

- Biết sử dụng máy tính (sử dụng được các công cụ office thông thường)

- Giao tiếp tốt, tuân thủ thời gian

- Là người cẩn thận, tỉ mỉ

GỬI CV BẰNG TIẾNG NHẬT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Nhân viên Tiền chính thức

- Hợp đồng 12 tháng/lần

LƯƠNG: Từ 9,750,000vnd

- THƯỞNG khuyến khích 2 lần 1 năm (tháng 1 và tháng 7)

- Đánh giá tăng lương 6 tháng/lần

- Thời gian thử việc hưởng 85% lương (theo quy định Luật Lao động)

- Đóng bảo hiểm đầy đủ

- 1 năm có 15 ngày phép

- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng

ĐĂC BIỆT:

- Cứ mỗi lần tổng số giờ làm việc đạt 8 tiếng, bạn sẽ được nhận 50 pit từ công ty. Pit có thể sử dụng để trao đổi với các sản phẩm như bánh kẹo, mì tôm, nước giải khát ... tại cửa hàng tiện lợi Matsumoto.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

