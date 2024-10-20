Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 2 tòa nhà N09B1 khu đô thị mới Dịch Vọng, phố Thành Thái, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Công việc kiểm tra dữ liệu và hỗ trợ nhập dữ liệu liên quan tới doanh nghiệp tài chính của Nhật Bản
- Sử dụng tiếng Nhật trong công việc nhập liệu (Tuy nhiên có thể sử dụng tiếng Việt khi trao đổi với các thành viên trong dự án)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm
- Năng lực tiếng Nhật N3 trở lên (Có bằng hoặc năng lực tương đương)
- Biết sử dụng máy tính (sử dụng được các công cụ office thông thường)
- Giao tiếp tốt, tuân thủ thời gian
- Là người cẩn thận, tỉ mỉ
GỬI CV BẰNG TIẾNG NHẬT

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG: Nhân viên Tiền chính thức
- Hợp đồng 12 tháng/lần
LƯƠNG: Từ 9,750,000vnd
- THƯỞNG khuyến khích 2 lần 1 năm (tháng 1 và tháng 7)
- Đánh giá tăng lương 6 tháng/lần
- Thời gian thử việc hưởng 85% lương (theo quy định Luật Lao động)
- Đóng bảo hiểm đầy đủ
- 1 năm có 15 ngày phép
- Hỗ trợ tiền gửi xe hàng tháng
ĐĂC BIỆT:
- Cứ mỗi lần tổng số giờ làm việc đạt 8 tiếng, bạn sẽ được nhận 50 pit từ công ty. Pit có thể sử dụng để trao đổi với các sản phẩm như bánh kẹo, mì tôm, nước giải khát ... tại cửa hàng tiện lợi Matsumoto.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN POLE TO WIN VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Sảnh A, Tầng 2, Tòa N09-B1 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội

