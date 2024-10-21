Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Công ty Cổ phần ABC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần ABC Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 12A&B Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm tồn từ ca làm việc trước để có hướng xử lý phù hợp, hạn chế tối đa tình trạng lãng phí nguyên liệu; đồng thời lên kế hoạch order hàng hóa. Trực tiếp chế biến món ăn theo đúng quy trình, tiêu chuẩn của khách sạn; đảm bảo tuân thủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, nội quy an toàn lao động trong bếp. Sắp xếp các dụng cụ chế biến, máy móc, thiết bị, các loại gia vị, nguyên liệu nấu ăn ngăn nắp, đúng nơi quy định. Chịu trách nhiệm bảo quản các nguyên vật liệu tồn vào cuối ca. Cùng các nhân viên khác thực hiện tổng kết vệ sinh bếp trước khi kết thúc ca làm việc. Tổng hợp các order trong ngày vào báo cáo và chuyển cho lễ tân hoặc kế toán cơ sở tổng hợp. Bàn giao công việc cho ca làm việc sau, đóng ca. Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không quy định giới tính Siêng năng, nhiệt tình, yêu nghề, sức khỏe tốt Có kinh nghiệm làm bếp khách sạn từ 1 năm trở lên Có chứng chỉ nấu ăn
Tại Công ty Cổ phần ABC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Thưởng hàng tháng: Thưởng theo hiệu quả công việc, thưởng hoàn thành mục tiêu, thưởng chuyên cần Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty. Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, du lịch, thể thao của Công ty 02 năm 01 lần Công ty tổ chức du lịch trong và ngoài nước. Công ty cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN...).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Công ty Cổ phần ABC Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Khả Duy, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

