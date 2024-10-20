Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 18TT2A Bùi Quốc Khái, Hoàng Liệt, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

• Chịu trách nhiệm pha chế đồ uống và phục vụ đồ uống theo yêu cầu của khách

• Set up khu vực quầy Bar

• Kiểm kê và nhập xuất hàng hóa thuộc phạm vi quầy Bar

• Đảm bảo tính thẩm mỹ của đồ uống cho khách

• Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ quầy, kệ, dụng cụ pha chế và dọn dẹp gọn gàng khu vực làm việc

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam – Nữ tuổi từ 20 trở lên.

• Biết pha chế. Kinh nghiệm tối thiểu 06 tháng trong lĩnh vực pha chế đồ uống cà phê nước ép, được đào tạo nâng cao tay nghề tại trung tâm pha chế của Phố Núi.

• Chịu khó, trung thực

• Ngoại hình ưa nhìn

• Yêu thích công việc dịch vụ khách hàng.

• Có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao

• Tốt nghiệp trung cấp trở lên

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương từ 8.000.000 – 10.000.000/ tháng bao gồm lương cứng + phụ cấp

• Thời gian làm việc 6h15-18h hoặc 12h-23h30

• Chế độ phúc lợi sinh nhật, hiếu hỉ, teambuilding

• Làm việc trong môi trường năng động, có nhiều cơ hội phát triển năng lực bản thân, cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN PHỐ NÚI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin