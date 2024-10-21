Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT

Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị nguyên vật liệu, dụng cụ pha chế
Nhận và kiểm tra chất lượng nguyên liệu: hoa quả, rượu, syrup...
Đảm bảo số lượng nguyên liệu đủ để phục vụ cho khách hàng trong ca làm việc. Cho đá viên vào thùng chứa. Lau sạch các vật dụng phục vụ cho việc pha chế và đảm bảo khu vực quầy bar phải sạch sẽ. Kiểm tra và đảm bảo các thiết bị chuyên dụng hoạt động tốt. Gọt hoa quả, cắt tỉa đồ trang trí, chuẩn bị các loại nước ép.
Đảm bảo số lượng nguyên liệu đủ để phục vụ cho khách hàng trong ca làm việc.
Cho đá viên vào thùng chứa.
Lau sạch các vật dụng phục vụ cho việc pha chế và đảm bảo khu vực quầy bar phải sạch sẽ.
Kiểm tra và đảm bảo các thiết bị chuyên dụng hoạt động tốt.
Gọt hoa quả, cắt tỉa đồ trang trí, chuẩn bị các loại nước ép.
Pha chế thức uống theo yêu cầu của khách hàng
Tiếp nhận thông tin order từ nhân viên phục vụ và tiến hành pha chế theo yêu cầu của khách hàng. Đảm bảo thức uống được pha chế theo đúng công thức, định lượng chuẩn của loại thức uống đó hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Với những Bartender có kỹ năng biểu biễn pha chế thì phải đảm bảo quy trình trình diễn được thực hiện hoàn hảo, không ảnh hưởng gì đến khách hàng. Trang trí thức uống bắt mắt, thu hút. Kiểm tra lại thức uống trước khi phục vụ khách
Tiếp nhận thông tin order từ nhân viên phục vụ và tiến hành pha chế theo yêu cầu của khách hàng.
Đảm bảo thức uống được pha chế theo đúng công thức, định lượng chuẩn của loại thức uống đó hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Với những Bartender có kỹ năng biểu biễn pha chế thì phải đảm bảo quy trình trình diễn được thực hiện hoàn hảo, không ảnh hưởng gì đến khách hàng.
Trang trí thức uống bắt mắt, thu hút.
Kiểm tra lại thức uống trước khi phục vụ khách
Tư vấn, xử lý phàn nàn của khách
Giới thiệu cho khách hàng những thức uống ngon, theo mùa mà nhà hàng – khách sạn đang phục vụ. Tư vấn cho khách hàng chọn loại thức uống phù hợp với sở thích. Giới thiệu rõ ràng về các nguyên liệu được dùng để pha chế cho khách hàng được biết. Xử lý các phàn nàn của khách đúng cách để khách hài lòng.
Giới thiệu cho khách hàng những thức uống ngon, theo mùa mà nhà hàng – khách sạn đang phục vụ.
Tư vấn cho khách hàng chọn loại thức uống phù hợp với sở thích.
Giới thiệu rõ ràng về các nguyên liệu được dùng để pha chế cho khách hàng được biết.
Xử lý các phàn nàn của khách đúng cách để khách hài lòng.
Bảo quản nguyên liệu, dụng cụ
Đảm bảo các nguyên liệu pha chế được bảo quản đúng nhiệt độ, môi trường phù hợp. Rửa sạch các vật dụng dùng để pha chế vào cuối ca làm việc và bảo quản vị trí thích hợp. Khi phát hiện sứt mẻ, hư hỏng phải báo cáo ngay với Bar trưởng để giải quyết.
Đảm bảo các nguyên liệu pha chế được bảo quản đúng nhiệt độ, môi trường phù hợp.
Rửa sạch các vật dụng dùng để pha chế vào cuối ca làm việc và bảo quản vị trí thích hợp.
Khi phát hiện sứt mẻ, hư hỏng phải báo cáo ngay với Bar trưởng để giải quyết.
Các công việc khác
Phối hợp lên ý tưởng menu thức uống cho nhà hàng – khách sạn. Tích cực tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng. Chủ động đề xuất những ý tưởng để nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến những kỹ thuật pha chế. Phối hợp với nhân viên phục vụ, bar trưởng, quản lý xử lý khi khách yêu cầu hủy đồ uống. Hỗ trợ công việc của các nhân viên trong bộ phận khi đông khách. Báo cáo với quản lý khi có sự cố xảy ra. Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.
Phối hợp lên ý tưởng menu thức uống cho nhà hàng – khách sạn.
Tích cực tham gia các khóa đào tạo nâng cao tay nghề, kỹ năng.
Chủ động đề xuất những ý tưởng để nâng cao chất lượng dịch vụ và cải tiến những kỹ thuật pha chế.
Phối hợp với nhân viên phục vụ, bar trưởng, quản lý xử lý khi khách yêu cầu hủy đồ uống.
Hỗ trợ công việc của các nhân viên trong bộ phận khi đông khách.
Báo cáo với quản lý khi có sự cố xảy ra.
Thực hiện các công việc khác khi được cấp trên yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên là một lợi thế Tiếng Anh Giao tiếp được với khách hàng là người nước ngoài Nhanh nhẹn, hoạt bát Siêng năng và có ý chí cầu tiến
Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên là một lợi thế
Tiếng Anh Giao tiếp được với khách hàng là người nước ngoài
Nhanh nhẹn, hoạt bát
Siêng năng và có ý chí cầu tiến

Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ theo quy định của Nhà nước Được đóng BHXH đầy đủ Thường Service charge, tip, doanh số bán rượu
Các chế độ theo quy định của Nhà nước
Được đóng BHXH đầy đủ
Thường Service charge, tip, doanh số bán rượu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT

CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 110-112 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

