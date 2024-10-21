Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 21/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 180 Lý Tự Trọng, Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện pha chế đồ uống theo yêu cầu của khách.
Cung cấp thông tin về đồ uống khi khách yêu cầu.
Kiểm soát chi phí và đảm bảo chất lượng của đồ uống.
Đảm bảo tính thẩm mỹ của đồ uống cho khách.
Không ngừng sáng tạo và học hỏi các công thức pha chế mới.
Phổ biến cho nhân viên phục vụ bàn về mùi vị, tính chất, tác dụng của từng loại đồ uống để giới thiệu cho khách.
Giữ gìn vệ sinh sạch sẽ quầy, kệ, dụng cụ pha chế và dọn dẹp gọn gàng khu vực làm việc.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành quản trị nhà hàng, khách sạn hoặc các khóa đào tạo về pha chế của các trường đào tạo nghề.
Có khả năng pha chế các loại café và nước ép, sinh tố (với vị trí barista); và các loại đồ uống có cồn (với vị trí bartender).
Sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng.
Am hiểu về các loại đồ uống.
Có gu thẩm mỹ, biết cách decor đồ uống.
Tiếng anh giao tiếp cơ bản.
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Có thái độ dịch vụ.
Tác phong chuyên nghiệp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + thưởng Service charge + TIP.
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp.
Có nhiều cơ hội giao tiếp với người nước ngoài.
Tham gia đóng các loại bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN).
Tham gia gói BH sức khỏe hàng năm cho các vị trí quản lý cấp cao.
Mức lương cạnh tranh.
Thưởng vượt target hấp dẫn.
Thưởng tháng lương thứ 13.
Và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 180-182-184-186-188 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

