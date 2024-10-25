Tuyển Nhân Viên Pha Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/11/2024
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: P1.SH04, Số, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh

Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần đồ uống theo công thức. Nhận order, thực hiện các thức uống theo yêu cầu của thực khách. Đảm bảo chất lượng, màu sắc, decor của món trước khi phục vụ khách hàng. Giữ quầy Bar sạch sẽ trong quá trình pha chế và bàn giao ca. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thiện. Kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ pha chế trong khu vực làm việc. Khi cần bảo trì hoặc bảo dưỡng báo lại với quản lý nhà hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý nhà hàng. Thời gian làm việc: Full time ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, ưu tiên ứng viên có thể đi ca gãy
Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần đồ uống theo công thức.
Nhận order, thực hiện các thức uống theo yêu cầu của thực khách.
Đảm bảo chất lượng, màu sắc, decor của món trước khi phục vụ khách hàng.
Giữ quầy Bar sạch sẽ trong quá trình pha chế và bàn giao ca.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thiện.
Kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ pha chế trong khu vực làm việc. Khi cần bảo trì hoặc bảo dưỡng báo lại với quản lý nhà hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý nhà hàng.
Thời gian làm việc: Full time ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, ưu tiên ứng viên có thể đi ca gãy

Nam/Nữ, kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí pha chế, ưu tiên các bạn đã làm việc tại các nhà hàng. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Độ tuổi từ 18 - 28 Thái độ làm việc tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty Siêng năng, chăm chỉ. Tính cách hòa đồng, có kỹ năng làm việc nhóm Có trách nhiệm trong công việc
Nam/Nữ, kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí pha chế, ưu tiên các bạn đã làm việc tại các nhà hàng.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Độ tuổi từ 18 - 28
Thái độ làm việc tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Siêng năng, chăm chỉ.
Tính cách hòa đồng, có kỹ năng làm việc nhóm
Có trách nhiệm trong công việc

Mức lương: Lương cơ bản + tip + thưởng doanh số + thưởng KPI Ca 8 tiếng (6 – 7M + tip + thưởng ) Mức lương tương xứng với năng lực, trách nhiệm và công sức. Được bao cơm theo ca. Thưởng tháng 13 + 14 theo quy định của công ty. Thưởng thâm niên: 3 năm, 5 năm, 8 năm lên đến 02 tháng lương. Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động. Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định. Trợ cấp cá nhân tùy theo vị trí làm việc. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các kỹ năng mềm.
Mức lương: Lương cơ bản + tip + thưởng doanh số + thưởng KPI Ca 8 tiếng (6 – 7M + tip + thưởng )
Ca 8 tiếng (6 – 7M + tip + thưởng )
Mức lương tương xứng với năng lực, trách nhiệm và công sức. Được bao cơm theo ca.
Thưởng tháng 13 + 14 theo quy định của công ty.
Thưởng thâm niên: 3 năm, 5 năm, 8 năm lên đến 02 tháng lương.
Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động.
Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định.
Trợ cấp cá nhân tùy theo vị trí làm việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các kỹ năng mềm.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: TK22/1-TK22/2-TK22/3-TK22/4-TK22/5-TK22/6 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

