Tuyển Nhân Viên Pha Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
- Hồ Chí Minh: P1.SH04, Số, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần đồ uống theo công thức.
Nhận order, thực hiện các thức uống theo yêu cầu của thực khách.
Đảm bảo chất lượng, màu sắc, decor của món trước khi phục vụ khách hàng.
Giữ quầy Bar sạch sẽ trong quá trình pha chế và bàn giao ca.
Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thiện.
Kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ pha chế trong khu vực làm việc. Khi cần bảo trì hoặc bảo dưỡng báo lại với quản lý nhà hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý nhà hàng.
Thời gian làm việc: Full time ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, ưu tiên ứng viên có thể đi ca gãy
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ, kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí pha chế, ưu tiên các bạn đã làm việc tại các nhà hàng.
Tốt nghiệp Trung cấp trở lên
Độ tuổi từ 18 - 28
Thái độ làm việc tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty
Siêng năng, chăm chỉ.
Tính cách hòa đồng, có kỹ năng làm việc nhóm
Có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Lương cơ bản + tip + thưởng doanh số + thưởng KPI Ca 8 tiếng (6 – 7M + tip + thưởng )
Mức lương tương xứng với năng lực, trách nhiệm và công sức. Được bao cơm theo ca.
Thưởng tháng 13 + 14 theo quy định của công ty.
Thưởng thâm niên: 3 năm, 5 năm, 8 năm lên đến 02 tháng lương.
Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động.
Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định.
Trợ cấp cá nhân tùy theo vị trí làm việc.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các kỹ năng mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
