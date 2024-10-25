Tuyển Nhân Viên Pha Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: P1.SH04, Số, 720A Điện Biên Phủ, Vinhomes Tân Cảng, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị nguyên liệu, thành phần đồ uống theo công thức. Nhận order, thực hiện các thức uống theo yêu cầu của thực khách. Đảm bảo chất lượng, màu sắc, decor của món trước khi phục vụ khách hàng. Giữ quầy Bar sạch sẽ trong quá trình pha chế và bàn giao ca. Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo công việc được hoàn thiện. Kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ pha chế trong khu vực làm việc. Khi cần bảo trì hoặc bảo dưỡng báo lại với quản lý nhà hàng. Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý nhà hàng. Thời gian làm việc: Full time ca 8 tiếng hoặc 10 tiếng, ưu tiên ứng viên có thể đi ca gãy

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, kinh nghiệm trên 6 tháng ở vị trí pha chế, ưu tiên các bạn đã làm việc tại các nhà hàng. Tốt nghiệp Trung cấp trở lên Độ tuổi từ 18 - 28 Thái độ làm việc tốt, có mong muốn gắn bó lâu dài với công ty Siêng năng, chăm chỉ. Tính cách hòa đồng, có kỹ năng làm việc nhóm Có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cơ bản + tip + thưởng doanh số + thưởng KPI Ca 8 tiếng (6 – 7M + tip + thưởng ) Mức lương tương xứng với năng lực, trách nhiệm và công sức. Được bao cơm theo ca. Thưởng tháng 13 + 14 theo quy định của công ty. Thưởng thâm niên: 3 năm, 5 năm, 8 năm lên đến 02 tháng lương. Các ngày Lễ nhân 200% - 300% theo Luật Lao động. Ngày nghỉ: 04 ngày/tháng, 1 tuần off 1 ngày không cố định. Trợ cấp cá nhân tùy theo vị trí làm việc. Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ, các kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĂN UỐNG HOÀNG TÂM

