Tuyển IT phần mềm Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thành Công Tower, 79 Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc IT phần mềm

1. Phân tích định kỳ và đánh giá hiệu quả hoạt động của Phòng Quản lý kho & Vận chuyển thông qua xây dựng hệ thống báo theo dõi các chỉ số hoạt động vận hành, chỉ số hiệu quả tài chính.

2. Thiết lập & thẩm định các thông tin, dữ liệu liên quan trước/trong khi triển khai các nghiệp vụ kho – vận đảm bảo đáp ứng chất lượng dịch vụ & nhu cầu hàng hóa của công ty; tư vấn, kiểm soát hiệu quả chi phí và hỗ trợ đưa ra các cải tiến cho hoạt động vận hành.

3. Quản lý thông tin & hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động nghiên cứu, phân tích, cải thiện hiệu suất nhà kho và năng lực vận chuyển hàng hóa.

4. Đề xuất, theo dõi và quản lý kế hoạch, ngân sách hoạt động được phê duyệt của Phòng.

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

1. Bằng cấp: Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính – Kế toán, QTKD, Chuỗi cung ứng, Logistics

2. Ưu tiên:

· Có kiến thức về kinh doanh B2B, chuỗi cung ứng

· Sử dụng thành thạo excel, ppt, PBI

· Đã từng sử dụng ít nhất 1 phần mềm quản lý kho

3. Kinh nghiệm/trải nghiệm: 1 năm trở lên ở vị trí tương đương hoặc vị trí trưởng nhóm vận hành liên quan đến các Công ty Logistic

4. Năng lực công việc: Tư duy logic, lập luận; có khả năng bám đuổi mục tiêu, tổ chức & kiểm soát kế hoạch công việc.

5. Yêu cầu khác: trung thực, trách nhiệm, kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Tại Công Ty CP Kỹ Thuật Dịch Vụ Thành Công Thì Được Hưởng Những Gì

1. Lương và phúc lợi cạnh tranh

2. Được xét tăng lương hàng năm

3. Thưởng theo kết quả công việc và kết quả HĐKD của Công ty

4. Quyền lợi và chế độ được đảm bảo theo quy định của pháp luật

5. BHXH, BH Sức khỏe PJICO

6. Du lịch: 1-2 lần/năm

7. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động

8. Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm, nhiều cơ hội phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển

