Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Lạc Trung, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng. Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu. Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS. Thống nhất nghiệp vụ với Khách hàng bằng các tài liệu URD, SRS. Xây dựng các tài liệu phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ. Đánh giá tài liệu nghiệp vụ theo checklist đã thống nhất. Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi giao hàng cho Khách hàng (nếu có) Quản lý các hồ sơ, tài liệu bản mềm của dự án phụ trách. Chịu trách nhiệm làm thư ký các dự án tham gia (nếu cần)

Khảo sát, thu thập yêu cầu và thống nhất với Khách hàng.

Phân tích và định nghĩa phạm vi yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu chức năng các sản phẩm, dịch vụ với Khách hàng hoặc đối tác hoặc các bộ phận yêu cầu.

Xây dựng, mô tả/đặc tả chức năng, nghiệp vụ cho các sản phẩm/dịch vụ: URD, SRS.

Thống nhất nghiệp vụ với Khách hàng bằng các tài liệu URD, SRS.

Xây dựng các tài liệu phục vụ công việc phân tích nghiệp vụ.

Đánh giá tài liệu nghiệp vụ theo checklist đã thống nhất.

Rà soát và đánh giá sản phẩm trước khi giao hàng cho Khách hàng (nếu có)

Quản lý các hồ sơ, tài liệu bản mềm của dự án phụ trách.

Chịu trách nhiệm làm thư ký các dự án tham gia (nếu cần)

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương. Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan. Ưu tiên các bạn viết được đặc tả API document Có khả năng nghiên cứu, đọc viết các tài liệu bằng tiếng Anh Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng. Khả năng giao tiếp hiệu quả, làm cầu nối giữa đối tác triển khai, nhà cung cấp giải pháp, các nhóm nội bộ và các bộ phận khác để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng. Có khả năng tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình. Có kỹ năng và kinh nghiệm test là một lợi thế. Khả năng suy luận, tư duy logic tốt về phân tích hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu. Có tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao, đặt hiệu quả và thời hạn công việc lên hàng đầu. Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương.

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành CNTT, Toán tin, Điện tử viễn thông, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành liên quan.

Ưu tiên các bạn viết được đặc tả API document

Có khả năng nghiên cứu, đọc viết các tài liệu bằng tiếng Anh

Kỹ năng giao tiếp tốt, kỹ năng tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Khả năng giao tiếp hiệu quả, làm cầu nối giữa đối tác triển khai, nhà cung cấp giải pháp, các nhóm nội bộ và các bộ phận khác để thu thập và trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng.

Có khả năng tư vấn trên góc độ nghiệp vụ dựa vào các phân tích và nghiên cứu của mình.

Có kỹ năng và kinh nghiệm test là một lợi thế.

Khả năng suy luận, tư duy logic tốt về phân tích hệ thống, quy trình nghiệp vụ và đặc tả yêu cầu.

Có tinh thần làm việc theo nhóm, tinh thần trách nhiệm cao, đặt hiệu quả và thời hạn công việc lên hàng đầu. Sẵn sàng làm thêm giờ nếu có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương gross up to 15M. Trả lương OT, Góc trà, cafe miễn phí, hoạt động team building định kỳ, giờ làm việc linh hoạt. Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.500.000 VND/năm Cơ hội trải nghiệm tình nguyện tại các nước Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand hoàn toàn miễn phí với Summer camp tháng 6 hàng năm Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức Thời gian làm việc: 8h30 - 18h20 Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Mức lương gross up to 15M.

Trả lương OT, Góc trà, cafe miễn phí, hoạt động team building định kỳ, giờ làm việc linh hoạt.

Quỹ Team Building cho nhân viên lên tới 2.500.000 VND/năm

Cơ hội trải nghiệm tình nguyện tại các nước Nhật, Hàn, Úc, Mỹ, Canada, New Zealand hoàn toàn miễn phí với Summer camp tháng 6 hàng năm

Chế độ BHXH đầy đủ ngay sau khi ký HĐ chính thức

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h20 Thứ 2 - Thứ 6 hàng tuần

Thưởng sinh nhật, thưởng các dịp Lễ, Tết trong năm

Được học bổng học tiếng Anh cho bản thân và người thân trong gia đình

Được liên tục đào tạo để nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FIVE-STAR E-LEARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin