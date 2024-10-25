Tuyển Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 20 - 26 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân

Mức lương
20 - 26 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 20 - 26 Triệu

- Tiếp nhận, khảo sát, thu thập yêu cầu từ đối tác và người dùng, phân tích yêu cầu và dữ liệu, mô tả quy trình nghiệp vụ, use cases, scenarios, phân tích nghiệp vụ, và quy trình để đưa ra các yêu cầu về nghiệp vụ, giao diện và tính năng.
- Thực hiện document lại các nghiệp vụ.
- Tối ưu các luồng nghiệp vụ, quy trình
- Báo cáo cho trưởng dự án, hoặc cấp quản lý trực tiếp
- Làm việc onsite tại văn phòng khách hàng của Công ty tại tòa nhà Phú Mỹ Hưng, quận 7 và được kết hợp làm việc hybird working.

Với Mức Lương 20 - 26 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ thông tin.
- Ít nhất 2.5 năm làm BA tại các công ty công nghệ
- Có kinh nghiệm làm dự án bảo hiểm.
- Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực từ 20M - 26M, thưởng lương mềm max 2.5 tháng lương + lương tháng 13 + phụ cấp onsite
Thưởng ngày lễ, theo quy định chung của Công ty.
Team building, du lịch hàng năm
Hưởng gói bảo hiểm sức khỏe 24/7 khi làm đủ 12 tháng
Chế độ chăm sóc phụ nữ: thưởng lễ 20/10 – 8/3, gói thưởng sinh sản của riêng công ty
Được công ty hỗ trợ các khóa học nâng cao kỹ năng
Hưởng chính sách xét lương 1 lần/ năm và đột xuất nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Có cơ hội được hưởng các chế độ đãi ngộ đặc biệt theo chính sách Nhân sự Key của Tinhvan Group;
Có cơ hội hưởng quyền mua cổ phiếu ưu đãi theo Chính sách của Công ty;
Có cơ hội đi học tập và làm việc tại Singapore và Nhật Bản.
Được tham gia các lớp học tiếng Nhật, tiếng Anh từ sơ cấp tới nâng cao sau giờ làm việc tại công ty
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” hay “Minh Tinh” tiêu biểu của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Hưởng chế độ nghỉ mát 1 lần/năm, có chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và người nhà theo Chính sách đãi ngộ của Công ty;

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Khách sạn Thể thao, Làng sinh viên HACINO, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

