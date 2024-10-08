Tuyển Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Blackwind
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2024
Công ty Cổ phần Blackwind

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Blackwind

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thu thập yêu cầu từ Khách hàng/PO/PM/Phòng ban
- Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm (SRS), tài liệu quy trình; thiết kế giao diện mẫu (prototype)
- Thông tin kịp thời với khách hàng theo yêu cầu dự án
- Hỗ trợ thiết kế database
- Hỗ trợ quản lý dự án điều phối công việc với team phát triển phần mềm theo mô hình Agile & Scrum
- Tham gia review sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra
- Báo cáo và tổng hợp kết quả công việc
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong triển khai phân hệ/phần mềm kế toán.
- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, các chuyên ngành về Kế toán - Kiểm toán
- Có hiểu biết về Luật Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán VN, các Thông tư - Nghị định, Thuế... là một lợi thế.
- Có hiểu biết cơ bản database, thành thạo SQL Server là một lợi thế
- Có kiến thức về các kĩ thuật phân tích nghiệp vụ như: các mô hình luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ UML, Use case, Activity Diagram, thiết kế mockup, prototype của sản phẩm/ứng dụng, viết tài liệu đặc tả yêu cầu
- Khả năng thuyết trình, đàm phán, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt
- Sắc sảo, nhạy bén, chủ động, có tư duy phản biện cao.
- Có kỹ năng làm việc với khách hàng
- Tư duy hệ thống, logic tốt, có kỹ năng quản lý tài liệu là 1 lợi thế
- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Blackwind Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ : 08 - 12 triệu
- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước
- Được đi du lịch, team building ít nhất 1 lần/năm
- Lương tháng 13
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Blackwind

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Blackwind

Công ty Cổ phần Blackwind

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 62 Yên Phụ, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam

