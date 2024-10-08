Tuyển Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập 8 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 62 Yên Phụ, P.Nguyễn Trung Trực, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

- Thu thập yêu cầu từ Khách hàng/PO/PM/Phòng ban

- Viết các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ phần mềm (SRS), tài liệu quy trình; thiết kế giao diện mẫu (prototype)

- Thông tin kịp thời với khách hàng theo yêu cầu dự án

- Hỗ trợ thiết kế database

- Hỗ trợ quản lý dự án điều phối công việc với team phát triển phần mềm theo mô hình Agile & Scrum

- Tham gia review sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng của hệ thống đáp ứng đúng và đủ yêu cầu đã đặt ra

- Báo cáo và tổng hợp kết quả công việc

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong triển khai phân hệ/phần mềm kế toán.

- Tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, Hệ thống thông tin quản lý, các chuyên ngành về Kế toán - Kiểm toán

- Có hiểu biết về Luật Kế toán Việt Nam, Chuẩn mực Kế toán VN, các Thông tư - Nghị định, Thuế... là một lợi thế.

- Có hiểu biết cơ bản database, thành thạo SQL Server là một lợi thế

- Có kiến thức về các kĩ thuật phân tích nghiệp vụ như: các mô hình luồng nghiệp vụ, mô hình dữ liệu quan hệ, ngôn ngữ UML, Use case, Activity Diagram, thiết kế mockup, prototype của sản phẩm/ứng dụng, viết tài liệu đặc tả yêu cầu

- Khả năng thuyết trình, đàm phán, trao đổi công việc và xử lý tình huống tốt

- Sắc sảo, nhạy bén, chủ động, có tư duy phản biện cao.

- Có kỹ năng làm việc với khách hàng

- Tư duy hệ thống, logic tốt, có kỹ năng quản lý tài liệu là 1 lợi thế

- Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công việc, kỹ năng làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần Blackwind Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ : 08 - 12 triệu

- Có cơ hội tham gia các khóa đào tạo, phát triển, nâng cao năng lực làm việc

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Được đi du lịch, team building ít nhất 1 lần/năm

- Lương tháng 13

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty và quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Blackwind

