Tuyển IT phần mềm Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 10/11/2024
Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương Thỏa thuận

Công việc vận hành: 30%
Vận hành các sản phẩm, dịch vụ chứng khoán của VPS tại các Sở giao dịch, hệ thống giao dịch, hệ thống nghiệp vụ sản phẩm liên quan như: đặt lệnh giao dịch, nhập lệnh giao dịch TPCP, đấu thầu TPCP vào hệ thống chuyên biệt và hệ thống giao dịch của VPS, kiểm tra, đối chiếu, lưu trữ phiếu lệnh, lập bảng thanh toán bù trừ hàng ngày và đối chiếu với VSD... Thực hiện giải đáp, hỗ trợ các yêu cầu của khách hàng, bộ phận liên quan đến giao dịch Lập báo cáo nghiệp vụ hàng ngày, hàng tháng, Theo dõi và gửi bảng kê giao dịch cho theo các sản phẩm dịch vụ cho Khách hàng và các phòng ban khác trong công ty
2. Phân tích Nghiệp vụ: 70%
Tham gia xây dựng logic xử lý hệ thống, xây dựng các chức năng/báo cáo để vận hành sản phẩm/dự án mới Tham gia cải tiến sản phẩm và phát triển sản phẩm mới theo phân công của lãnh đạo phòng để nâng cao chất lương sản phẩm cung cấp cho Khách hàng Xây dựng test case và thực hiện test kiểm thử các luồng nghiệp vụ liên quan tới SP mới đảm bảo SP vận hành theo đúng logic đề ra, và giảm thiểu tối đa các sai sót khi vận hành Thực hiện truyền thông SP mới, đào tạo nghiệp vụ tới nhân viên trong team kế toán vận hành Các công việc khác theo phân công của lãnh đạo phòng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp đại học trở lên. Ưu tiên chuyên ngành tài chính, chứng khoán Ứng viên thành thạo Word, Execl Ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty chứng khoán tại vị trí vận hành hoặc phân tích nghiệp vụ Tư duy logic tốt, chịu khó và có trách nhiệm cao với công việc
Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn, cạnh tranh Môi trường trẻ trung, năng động Review lương ít nhất 1 lần/ năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Công ty cổ phần chứng khoán VPS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Hội sở: 35 Thi Sách - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

