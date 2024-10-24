Tuyển Nhân Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

FPT IS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 24/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
FPT IS Pro Company

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại FPT IS Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Landmark 72, Keangnam Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch khảo sát, phân tích yêu cầu nghiệp vụ của khách hàng cho các dự án phần mềm về, Chính phủ điện tử, Smart City...;
- Trực tiếp làm việc với các bộ phận/ đơn vị/ cơ quan ban ngành liên quan để tìm hiểu và phân tích yêu cầu nghiệp vụ;
- Tìm kiếm, thu thập thông tin, phân tích yêu cầu về sản phẩm của khách hàng. Trao đổi với khách hàng để tối ưu hóa yêu cầu;
- Nghiên cứu hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan, làm việc trực tiếp với chuyên gia để phân tích, tư vấn, xây dựng quy trình, quy định, chính sách và cách thức ứng dụng công nghệ trong xử lý bài toán nghiệp vụ;
- Tổng hợp yêu cầu, thông tin, biểu mẫu của khách hàng để phân tích hệ thống, thiết kế prototype (giao diện mẫu);
- Xây dựng các tài liệu đặc tả yêu cầu nghiệp vụ, yêu cầu người dùng, yêu cầu hệ thống, tài liệu phân tích thiết kế;
- Quản lý yêu cầu, phân tích các thay đổi và theo dõi các quy trình thay đổi yêu cầu;
- Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ cần đáp ứng; tổ chức;
- Tham gia/hỗ trợ nghiệp vụ dự án trong quá trình xây dựng và kiểm thử phần mềm/ ứng dụng;
- Đề xuất các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm;
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc tương đương;
- Kinh nghiệm >= 3 năm, ưu tiên ứng viên kinh nghiệm triển khai các dự án nhà nước.
- Yêu thích công việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm;
- Có tư duy tốt về logic và xử lý tình huống linh hoạt;
- Khả năng giao tiếp hiệu quả với nhóm nội bộ, trao đổi các yêu cầu nghiệp vụ/chức năng;
- Hiểu biết use case, biết vẽ sơ đồ workflow, thiết kế wireframe/ prototype, diagram database ...
- Sử dụng thành thạo các công cụ hỗ trợ phân tích nghiệp vụ: Axure, Enterprise architect, MS Visio,....
- Tiếp cận với nhiều công nghệ mới, đưa công nghệ mới vào giải quyết bài toán nghiệp vụ;
- Có kiến thức cơ bản về quy trình phát triển phần mềm, cái khái niệm cơ bản như giao diện, luồng logic, front end, back end, test chức năng, fix bug;
- Có kiến thức trong việc phân tích thiết kế hệ thống và các hệ quản trị cơ sở dữ lệu Oracle, MS SQL, SQL Server,...;

Tại FPT IS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực ứng viên. Lương tháng 13 và thưởng KPI;
- Tham gia đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng dành cho công việc. Tham gia thi chứng chỉ chuyên môn quốc tế do Công ty tài trợ;
- Tham gia các hoạt động teambuilding, mừng công và nghỉ mát hàng năm
- 15 ngày phép/năm và các ngày nghỉ Lễ theo quy định
- Bảo hiểm sức khỏe FPTCare cho bản thân và cơ hội mua ưu đãi cho người thân. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
- Môi trường trẻ trung, năng động, hoạt động văn hóa tổng hội phong phú. Điều kiện làm việc hiện đại, văn minh; công cụ phần mềm về quản lý và tác nghiệp tiên tiến nhất
- Tham gia các hoạt động văn hoá, sự kiện hấp dẫn của Công ty FPT IS và Tập đoàn FPT
- Xem xét tăng lương hàng năm
- Chế độ hỗ trợ mua nhà, mua xe cho cán bộ nhân viên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại FPT IS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

FPT IS Pro Company

FPT IS Pro Company

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 22 toà nhà Keangnam Landmark 72, E6 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

