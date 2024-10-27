Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hoà, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Hỗ trợ công việc liên quan đến hợp đồng (kiểm tra, rà soát giấy tờ pháp lý, soạn thảo hợp đồng, phụ lục, thông báo, biên bản, ...) đối với hợp đồng thuê kho, mua bán/dịch vụ, thi công.
- Đàm phán với đối tác các điều khoản trong các trường hợp được yêu cầu.
- Tham gia xây dựng quy trình xử lý công việc bao gồm nhưng không giới hạn xây dựng, hoàn thiện luồng vận hành, các biểu mẫu, quy chế, quy trình để kiểm soát chất lượng công việc, quy chế trách nhiệm nội bộ liên quan đến hoạt động thuê kho, mua sắm nội bộ và các loại hình dịch vụ... đồng thời tham mưu cho các phòng ban nhằm hoàn thiện chính sách vận hành nội bộ.
- Đưa đề xuất kiến nghị về việc rà soát tuân thủ trong lĩnh vực hợp đồng, thương mại điện tử
- Đăng ký bảo hộ và tư vấn đăng ký, thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ của công ty.
- Tham gia chuẩn bị hồ sơ và tiếp đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm kinh doanh mà GHTK vận hành
- Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện giải trình và tiếp đoàn thanh tra bưu chính tại các tỉnh, địa phương.
- Đăng ký kinh doanh (thành lập mới, thay đổi, giải thể)
- Cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công ty.
- Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của Trưởng Ban.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 24-28
- Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành luật
- Nhanh nhẹn, hoạt bát và chủ động trong công việc.
- Ưu tiên ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm, từng làm việc tại công ty luật hoặc pháp chế. Nếu từng làm trong các công ty logistics là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm từ 12.000.000 - 14.000.000VND/tháng, review lương dựa trên năng lực
- Được định hướng và đào tạo bởi Ban Giám đốc để phát huy tối đa năng lực của bản thân, được đào tạo thực tế, làm việc trao đổi trực tiếp với các cấp quản lý tại GHTK;
- Môi trường làm việc năng động; con người trẻ, đa bản sắc với cơ hội tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài;
- Các chế độ khác: thưởng tháng/năm, thưởng lễ tết, các chương trình nội bộ (8/3, 20/10, Trung thu, Team-building, Year end party, sinh nhật Công ty...)
- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty;
- Sử dụng tiện ích phòng tập gym, khu vực nghỉ trưa, quầy trà café.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-phap-che-thu-nhap-12-14-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job234131
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CP KIẾN TRÚC VÀ NỘI THẤT K2
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ GIẤY TƯỜNG LONG
Hạn nộp: 18/09/2025
Bình Dương Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN LIBERA PREMIUM CLUB
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 16 ngày để ứng tuyển 12 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hành chính nhân sự Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI IN BAO BÌ MINH GIA PHÁT
30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn nông nghiệp Hoa Sen
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên tư vấn tài chính Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 25 Triệu JobsGO Recruit
8 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 17 Triệu Công ty TNHH Manpower Việt Nam - Hồ Chí Minh
Tới 17 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Tư Cafe Sài Gòn
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên SEO Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ & Truyền Thông Foogle
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên Tư vấn tuyển sinh CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 7 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THE ENEST
Trên 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Lập trình viên Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP Tiên Phong TPBank
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU STORE DETAILING
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đầu Tư Phương Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Đầu Tư Phương Việt
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH T.h.i Group Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH T.h.i Group Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hàng Việt
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bóng Đèn Điện Quang - Chi Nhánh Hà Nội
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 25 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Outsource Solutions
Trên 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT ABC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 13 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẠI CÁT ABC
Trên 13 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Phân Phối Thallo làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Phân Phối Thallo
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 10 Triệu Công ty TNHH Du Lịch và Sự Kiện GOLA
Trên 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC QUỐC TẾ ICS
2 - 3 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty TNHH Công Nghệ Thực Phẩm Định Hướng Mới
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH VUA AN TOÀN
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH SUPER BEAUTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SUPER BEAUTY
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Project Manager Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giải pháp Chuyên gia Star Global
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Bellsystem24 VietNam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu Bellsystem24 VietNam
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Writer Alegolf (Marketing And Mores Co., LTD.) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Alegolf (Marketing And Mores Co., LTD.)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm