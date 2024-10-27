Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20 Cộng Hoà, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Hỗ trợ công việc liên quan đến hợp đồng (kiểm tra, rà soát giấy tờ pháp lý, soạn thảo hợp đồng, phụ lục, thông báo, biên bản, ...) đối với hợp đồng thuê kho, mua bán/dịch vụ, thi công.

- Đàm phán với đối tác các điều khoản trong các trường hợp được yêu cầu.

- Tham gia xây dựng quy trình xử lý công việc bao gồm nhưng không giới hạn xây dựng, hoàn thiện luồng vận hành, các biểu mẫu, quy chế, quy trình để kiểm soát chất lượng công việc, quy chế trách nhiệm nội bộ liên quan đến hoạt động thuê kho, mua sắm nội bộ và các loại hình dịch vụ... đồng thời tham mưu cho các phòng ban nhằm hoàn thiện chính sách vận hành nội bộ.

- Đưa đề xuất kiến nghị về việc rà soát tuân thủ trong lĩnh vực hợp đồng, thương mại điện tử

- Đăng ký bảo hộ và tư vấn đăng ký, thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ của công ty.

- Tham gia chuẩn bị hồ sơ và tiếp đoàn kiểm tra Phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm kinh doanh mà GHTK vận hành

- Chuẩn bị hồ sơ, thực hiện giải trình và tiếp đoàn thanh tra bưu chính tại các tỉnh, địa phương.

- Đăng ký kinh doanh (thành lập mới, thay đổi, giải thể)

- Cập nhật, nghiên cứu các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động công ty.

- Thực hiện các công việc khác liên quan theo phân công của Trưởng Ban.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, tuổi từ 24-28

- Tốt nghiệp đại học có chuyên ngành luật

- Nhanh nhẹn, hoạt bát và chủ động trong công việc.

- Ưu tiên ứng viên từ 2 năm kinh nghiệm, từng làm việc tại công ty luật hoặc pháp chế. Nếu từng làm trong các công ty logistics là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương khởi điểm từ 12.000.000 - 14.000.000VND/tháng, review lương dựa trên năng lực

- Được định hướng và đào tạo bởi Ban Giám đốc để phát huy tối đa năng lực của bản thân, được đào tạo thực tế, làm việc trao đổi trực tiếp với các cấp quản lý tại GHTK;

- Môi trường làm việc năng động; con người trẻ, đa bản sắc với cơ hội tạo dựng sự nghiệp bền vững, lâu dài;

- Các chế độ khác: thưởng tháng/năm, thưởng lễ tết, các chương trình nội bộ (8/3, 20/10, Trung thu, Team-building, Year end party, sinh nhật Công ty...)

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật hiện hành và của Công ty;

- Sử dụng tiện ích phòng tập gym, khu vực nghỉ trưa, quầy trà café.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin