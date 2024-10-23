Tuyển Tư vấn/Phân tích chuyên môn CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1, liền kề 12, KĐT Xa La, Phúc La, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Tư vấn/Phân tích chuyên môn Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

a) Tư vấn pháp lý

• Cung cấp ý kiến pháp lý cho các bộ phận trong công ty.

• Phối hợp các Phòng ban xây dựng các quy trình, quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ pháp luật. Nghiên cứu và cập nhật các văn bản pháp luật liên quan.

b) Soạn thảo hợp đồng

• Soạn thảo, kiểm tra và quản lý các hợp đồng với đối tác, khách hàng, nhà cung cấp.

• Đảm bảo tính pháp lý và bảo vệ quyền lợi của công ty trong các hợp đồng.

c) Giải quyết tranh chấp

• Đại diện công ty trong các vụ kiện tụng, trọng tài.

• Thực hiện các thủ tục hòa giải, thương lượng.

d) Quản lý hồ sơ pháp lý

• Lưu trữ và quản lý các hồ sơ pháp lý của công ty.

• Đảm bảo tính bảo mật và sẵn sàng của các hồ sơ.

e) Thực hiện thông báo các hoạt động khuyến mại, đăng ký khuyến mại may rủi:

• Thực hiện thông báo các hoạt động khuyến mại, đăng ký khuyến mại may rủi

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Pháp chế doanh nghiệp tại các Công ty ngành nghề Dược

- Trách nhiệm cao, tận tâm với công việc, chủ đông, ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến và đam mê nghề nghiệp - Kinh nghiệm 02 năm ở vị trí tương đương

- Sử dụng thành thạo word, excell.

- Cẩn thận, chu đáo, hòa đồng, năng động.

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương 12.000.000 – 15.000.000 (Lương cứng + KPIs)

-Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội phát triển, thăng tiến.

-Được đào tạo đầy đủ các kỹ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm.

-Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo quy định của Pháp luật (Nghỉ lễ, Tết, tham gia BHYT, BHXH, BHTN)

-Chế độ nghỉ mát, teambuilding theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC HUNMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin