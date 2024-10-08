Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Công ty TNHH Kaitashi Group
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Mức lương
12 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: B48

- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Soạn thảo, rà soát các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty Tham gia đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, marketing và quảng cáo Tư vấn pháp lý cho các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật kinh doanh, pháp luật lao động,... Hỗ trợ xử lý các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình kinh doanh Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ của công ty Theo dõi và báo cáo tình hình tuân thủ pháp luật của công ty
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật Có kiến thức cơ bản về luật lao động, luật thương mại, luật doanh nghiệp Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt Kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý Chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia Teambuilding, du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 02, 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

