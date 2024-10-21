Tuyển Luật/Pháp lý Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Mức lương 12 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B48 - 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu

Soạn thảo, rà soát các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty Tham gia đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, marketing và quảng cáo Tư vấn pháp lý cho các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật kinh doanh, pháp luật lao động,... Hỗ trợ xử lý các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình kinh doanh Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ của công ty Theo dõi và báo cáo tình hình tuân thủ pháp luật của công ty

Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật Có kiến thức cơ bản về luật lao động, luật thương mại, luật doanh nghiệp Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt Kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý Chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Tham gia Teambuilding, du lịch thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group

