Tuyển Luật/Pháp lý Công ty TNHH Kaitashi Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
- Hà Nội: B48
- 03 Geleximco Lê Trọng Tấn, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 12 - 17 Triệu
Soạn thảo, rà soát các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty
Tham gia đàm phán, thương lượng các điều khoản hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp
Nghiên cứu, cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, marketing và quảng cáo
Tư vấn pháp lý cho các bộ phận khác trong công ty về các vấn đề liên quan đến luật kinh doanh, pháp luật lao động,...
Hỗ trợ xử lý các tranh chấp, khiếu nại phát sinh trong quá trình kinh doanh
Tham gia xây dựng và hoàn thiện các quy trình, quy chế nội bộ của công ty
Theo dõi và báo cáo tình hình tuân thủ pháp luật của công ty
Với Mức Lương 12 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật
Có kiến thức cơ bản về luật lao động, luật thương mại, luật doanh nghiệp
Kỹ năng phân tích và tư duy logic tốt
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán hiệu quả
Kỹ năng soạn thảo văn bản pháp lý
Chủ động, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại Công ty TNHH Kaitashi Group Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Tham gia Teambuilding, du lịch thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kaitashi Group
