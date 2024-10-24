Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của Công ty. Xây dựng kiểm tra quản lý hệ thống chính sách của Công ty Quản lý các pháp lý đối với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp Tham gia việc soạn thảo hợp đồng và các văn bản do Công ty ban hành Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện, cũng như các ngành nghề mở rộng của Viện. Cập nhật các sửa đổi bổ sung về pháp luật hiện hành

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên viên tư vấn pháp luật, tài chính cho các doanh nghiệp. Khả năng phân tích, đánh giá thông tin nhanh nhạy. Có khả năng thích ứng nhanh cũng như chịu được áp lực công việc cao. Tin học văn phòng thành thạo. Luyện giọng nói dứt khoát, rõ ràng, có sức thuyết phục. Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc. Ưu tiên nam

Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì

Review lương từ 3 tháng – 6 Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành. Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động Thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ tết, theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty theo quy chế.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.