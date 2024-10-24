Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
- Hà Nội: Số 12 Phùng Khoang 2, Nam Từ Liêm, Trung Văn, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý của Công ty.
Xây dựng kiểm tra quản lý hệ thống chính sách của Công ty
Quản lý các pháp lý đối với các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp
Tham gia việc soạn thảo hợp đồng và các văn bản do Công ty ban hành
Nghiên cứu các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Viện, cũng như các ngành nghề mở rộng của Viện.
Cập nhật các sửa đổi bổ sung về pháp luật hiện hành
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí chuyên viên tư vấn pháp luật, tài chính cho các doanh nghiệp.
Khả năng phân tích, đánh giá thông tin nhanh nhạy.
Có khả năng thích ứng nhanh cũng như chịu được áp lực công việc cao.
Tin học văn phòng thành thạo.
Luyện giọng nói dứt khoát, rõ ràng, có sức thuyết phục.
Năng động, hoạt bát, trung thực, cẩn trọng và nhiệt tình trong công việc.
Ưu tiên nam
Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên Thì Được Hưởng Những Gì
Review lương từ 3 tháng – 6
Hưởng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo luật hiện hành.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp năng động
Thưởng cuối năm, thưởng các ngày lễ tết, theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty theo quy chế.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện nghiên cứu và phát triển Sản phẩm thiên nhiên
