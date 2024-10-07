Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 40, ngõ 20 đường Mỹ Đình, P.Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Hỗ trợ Giám đốc trong các công việc hành chính, quản lý lịch làm việc và các cuộc họp Soạn thảo, rà soát và quản lý các văn bản pháp lý của công ty. Kiểm Tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty trong lĩnh vực giáo dục Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo Hỗ trợ xây dựng và cập nhật các quy trình, quy chế nội bộ của công ty Theo dõi và cập nhật các thay đổi trong luật pháp liên quan đến lĩnh vực giáo dục Tham gia đàm phán và soạn thảo các hợp đồng với đối tác, nhà cung cấp Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động của công ty. Theo dõi, cập nhật tiến độ công việc, báo cáo phát sinh của của các phòng ban, bộ phận liên quan cho Giám đốc. Thừa lệnh Giám đốc đôn đốc, giám sát và phối hợp các bộ phận trong triển khai công việc.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Luật. Có kiến thức cơ bản về luật giáo dục và các quy định liên quan đến lĩnh vực đào tạo. Kỹ năng phân tích và tổng hợp thông tin tốt. Khả năng soạn thảo văn bản pháp lý chuyên nghiệp. Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt. Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint). Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả. Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc khoa học.

Tại CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực (từ 15.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ) Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động trong lĩnh vực giáo dục Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực pháp chế giáo dục Thưởng các dịp lễ tết, lương tháng 13,...theo quy định của công ty; Team building, du lịch nghỉ mát hàng năm Được làm việc trực tiếp với ban lãnh đạo, tích lũy kinh nghiệm quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DWN VIỆT NAM

