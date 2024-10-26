Tuyển Nhân Viên Pháp Chế thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/11/2024
CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 302 Cầu Giấy, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phụ trách pháp lý cho công ty:
- Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;
- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;
- Nghiên cứu luật, nghị định, thông tư,... liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Tư vấn cho Ban Tổng Giám đốc về pháp luật;
- Chịu trách nhiệm kiểm tra pháp lý, tính hợp pháp cho tất cả các giao dịch của Công ty, đảm bảo mọi thủ tục, quy trình hoạt động của Công ty hợp pháp;
- Nghiên cứu, tìm hiểu, cập nhật thường xuyên các thông tin mới nhất về pháp luật cho cấp quản lý;
2. Các công việc thực hiện và quản lý hợp đồng:
- Soạn thảo hợp đồng cho các khách hàng, đối tác.
- Theo dõi hợp đồng, đối chiếu với các phòng ban liên quan.
- Chỉnh sửa, đưa ra các điều khoản đàm phán hỗ trợ khách hàng của Công ty theo các hợp đồng ký kết.
3. Các công việc liên quan tới tư vấn pháp luật, trao đổi với đối tác, khách hàng:
- Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập công ty Việt Nam, xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu, ...
- Hỗ trợ tư vấn khách hàng, kiểm tra, chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý, các văn bản ban hành, tài liệu giao dịch nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của luật doanh nghiệp, luật lao động, cùng các quy định khác của Nhà nước;
4. Triển khai thực hiện các công việc, báo cáo được giao:
- Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Hỗ trợ thực hiện các sự kiện xúc tiến đầu tư,...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam/Nữ
Giới tính:
Bằng cấp tối thiểu: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật, đã có chứng chỉ hành nghề Luật sư
Bằng cấp tối thiểu:
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm làm việc ít nhất 03 năm cùng vị trí, trong đó ít nhất 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương lĩnh vực bất động sản.
Kinh nghiệm:
Yêu cầu công việc:
- Thành thạo tin học văn phòng (MS Word, Excel, Power Point, ...).
- Am hiểu bất động sản, xây dựng, đất đai, đầu tư, chứng khoán, tài chính, ...;
- Có tư duy phản biện tốt;
- Khả năng giao tiếp, thuyết phục, truyền đạt tốt;
- Khả năng viết và ngôn ngữ tốt;
- Kỹ năng đàm phán, thương lượng;
- Có tinh thần phục vụ, nhiệt tình, năng động, biết lắng nghe.
- Trung thực

Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING Thì Được Hưởng Những Gì

- Được đào tạo từ A-Z nghiệp vụ, các kiến thức về đầu tư, xúc tiến vốn FDI, kinh doanh và các thủ tục pháp lý, dịch vụ liên quan.
- Được làm việc trong môi trường dân chủ, cởi mở.
- Có điều kiện khẳng định bản thân, cơ hội thăng tiến theo năng lực.
- Được hưởng các chế độ, quyền lợi theo luật định (BHXH, YT, TN...)
- Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ Tết, Sinh nhật, Hiếu, Hỷ ... theo quy định công ty.
- Được tham gia du lịch và các hoạt động team building do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

CÔNG TY TNHH VIETNAM INVESTMENT CONSULTING

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Việt Á, số 9 Phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

