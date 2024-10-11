Tuyển Luật/Pháp lý Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Tuyển Luật/Pháp lý Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Công ty cổ phần Viva International
Ngày đăng tuyển: 11/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/10/2024
Công ty cổ phần Viva International

Luật/Pháp lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại Công ty cổ phần Viva International

Mức lương
11 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 3, đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu,hồ sơ VSATTP,.......
Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;
Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 03-04 năm; ưu tiên làm trong lĩnh vực F&B, FMCG, các công ty cổ phần chuyên về nhượng quyền;
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực VSATTP
Đăng ký thành lập, thay đổi GPKD,............
Am hiểu luật pháp, quy trình kiện tụng, thủ tục hồ sơ pháp lý, ...;
Nam tuổi từ 26- 35 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm;
Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;
Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực;
Cơ hội thăng tiến nhanh;
Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Viva International

Công ty cổ phần Viva International

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 - 27 - 29 Tống Văn Trân, phường 5, quận 11, TP.HCM

