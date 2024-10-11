Tuyển Luật/Pháp lý Công ty cổ phần Viva International làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 15 Triệu

Mức lương 11 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 3, đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương 11 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan đến các hồ sơ, thủ tục như thành lập, thay đổi, đăng ký nhãn hiệu,hồ sơ VSATTP,.......

Chịu trách nhiệm về pháp lý và pháp chế của Công ty;

Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Công ty theo quy định;

Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Công ty ban hành, ký kết;

Với Mức Lương 11 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 03-04 năm; ưu tiên làm trong lĩnh vực F&B, FMCG, các công ty cổ phần chuyên về nhượng quyền;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực VSATTP

Đăng ký thành lập, thay đổi GPKD,............

Am hiểu luật pháp, quy trình kiện tụng, thủ tục hồ sơ pháp lý, ...;

Nam tuổi từ 26- 35 tuổi.

Tại Công ty cổ phần Viva International Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm;

Được hỗ trợ tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn;

Chính sách tăng lương phù hợp với năng lực;

Cơ hội thăng tiến nhanh;

Nghỉ phép năm theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Viva International

