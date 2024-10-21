Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 20 Đường 2C, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7

Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo, soát xét, kiểm tra tính pháp lý hợp đồng kinh doanh. Theo dõi và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án. Tham gia đàm phán, theo dõi tiến độ của từng hợp đồng. Tiến hành báo giá cho khách hàng, làm hồ sơ đấu thầu cho các dự án. Trao đổi công việc, thương lượng và kí kết hợp đồng với khách hàng. Thực hiện các công việc khác liên quan khi cấp trên giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành: Luật kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan luật.... Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản hoặc liên quan pháp lý. Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết tiếng Trung là một lợi thế). Giới tính: nữ. Độ tuổi: 26 – 35. Có thể đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì

Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định. Du lịch nước ngoài hằng năm (trong và ngoài nước). Được thưởng lễ tết, sinh nhật, Lương tháng 13... Xét tăng lương theo năng lực hằng năm. Có nấu ăn trưa cho nhân viên tại công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin