Tuyển Luật/Pháp lý CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Luật/Pháp lý Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
- Hồ Chí Minh: Số 20 Đường 2C, KP2, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Mô Tả Công Việc Luật/Pháp lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Soạn thảo, soát xét, kiểm tra tính pháp lý hợp đồng kinh doanh.
Theo dõi và thực hiện các thủ tục pháp lý dự án.
Tham gia đàm phán, theo dõi tiến độ của từng hợp đồng.
Tiến hành báo giá cho khách hàng, làm hồ sơ đấu thầu cho các dự án.
Trao đổi công việc, thương lượng và kí kết hợp đồng với khách hàng.
Thực hiện các công việc khác liên quan khi cấp trên giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp CĐ/ ĐH chuyên ngành: Luật kinh tế hoặc chuyên ngành liên quan luật....
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản hoặc liên quan pháp lý.
Tiếng Anh giao tiếp tốt (biết tiếng Trung là một lợi thế).
Giới tính: nữ.
Độ tuổi: 26 – 35.
Có thể đi công tác khi có yêu cầu.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng lao động, tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định.
Du lịch nước ngoài hằng năm (trong và ngoài nước).
Được thưởng lễ tết, sinh nhật, Lương tháng 13...
Xét tăng lương theo năng lực hằng năm.
Có nấu ăn trưa cho nhân viên tại công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HẰNG ĐẠI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
