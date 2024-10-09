Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu dịch vụ sân bay Gia Lâm, Tổ 1 - Phường Phúc Đồng - Quận Long Biên - Hà Nội - Việt Nam, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thời gian quy định: 48h/ tuần, làm việc giờ hành chính từ thứ 2 – hết thứ 6 và 02 ngày thứ 7/ tháng. Kiểm Nắm vững và hiểu biết về Pháp luật: Xây dựng, Đầu tư, Đất đai, Quy hoạch, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản..., giấy tờ pháp lý liên quan đến dự án đầu tư, đánh giá sự đầy đủ của hồ sơ dự án. Nghiên cứu, thăm dò thị trường để xác định nhu cầu tiêu thụ, khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Lập khái toán, đánh giá khái quát, sơ bộ về tiềm năng dự án đầu tư. Lập báo cáo tiền khả thi và báo cáo khả thi đầu tư dự án. Lập hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đầu tư dự án hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư và các thủ tục đầu tư dự án bất động sản. Có kinh nghiệm hoàn thiện hồ sơ công trình cấp I, trình thẩm định về hồ sơ thiết kế cơ sở, về hồ sơ PCCC Thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Làm các thủ tục liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất của dự án (nếu có). Lập hồ sơ và thực hiện các thủ tục xin cấp phép xây dựng. Xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sở hữu đất cho khách hàng theo quy định của pháp luật đối với các sản phẩm của dự án bất động sản. Các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế đầu tư, bất động sản, kinh tế xây dựng Có ít nhất 05 năm làm lĩnh vực theo yêu cầu Có năng lực phân tích, tổng hợp, tham mưu, đề xuất. Có tinh thần trách nhiệm cao, chịu được áp lực công việc. Xác định và phân tích trong giải quyết các vấn đề, làm việc độc lập và theo nhóm. Kỹ năng giao tiếp, phối hợp, soạn thảo văn bản, tin học, tính hệ thống. Sử dung phần mềm thành thạo phần mềm Office, Auto Cad, MS. Project.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGUYÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm. Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, cơ hội phát triển bản thân. Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÚC HOÀNG NGUYÊN

