Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 103 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Củ Chi

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chăm sóc nguồn khách hàng từ các kênh Cộng tác viên, Refferal

- Khảo sát, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh; đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển, chăm sóc các kênh Khách hàng theo chiến lược phát triển Công ty.

- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, tổ chức, cá nhân tiềm năng

- Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối các chương trình khám ngoại viện

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành Chủ động, linh hoạt, nhạy bén Có khả năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt Chịu được áp lực cao và hướng về kết quả

Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành

Chủ động, linh hoạt, nhạy bén

Có khả năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt

Chịu được áp lực cao và hướng về kết quả

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp

- Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe tư nhân ...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.

- Ưu đãi khám chữa bệnh cho Nhân viên và người thân trên toàn hệ thống Y khoa Sài Gòn.

- Thưởng doanh thu hàng tháng, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin