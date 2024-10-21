Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 103 Tỉnh Lộ 8, Khu Phố 7, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh, Củ Chi
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chăm sóc nguồn khách hàng từ các kênh Cộng tác viên, Refferal
- Khảo sát, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh; đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển, chăm sóc các kênh Khách hàng theo chiến lược phát triển Công ty.
- Tìm kiếm, xây dựng và duy trì mối quan hệ với các cơ quan ban ngành, tổ chức, cá nhân tiềm năng
- Lập kế hoạch, tổ chức, điều phối các chương trình khám ngoại viện
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành Chủ động, linh hoạt, nhạy bén Có khả năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt Chịu được áp lực cao và hướng về kết quả
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành
Chủ động, linh hoạt, nhạy bén
Có khả năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt
Chịu được áp lực cao và hướng về kết quả
Tốt nghiệp từ Cao đẳng trở lên các ngành
Chủ động, linh hoạt, nhạy bén
Có khả năng tư vấn, thuyết phục và chăm sóc khách hàng tốt
Chịu được áp lực cao và hướng về kết quả
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp
- Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe tư nhân ...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.
- Ưu đãi khám chữa bệnh cho Nhân viên và người thân trên toàn hệ thống Y khoa Sài Gòn.
- Thưởng doanh thu hàng tháng, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm...
- Được đào tạo nâng cao các kỹ năng chuyên môn
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm sức khỏe tư nhân ...theo quy định của bộ luật lao động và theo quy định của công ty.
- Ưu đãi khám chữa bệnh cho Nhân viên và người thân trên toàn hệ thống Y khoa Sài Gòn.
- Thưởng doanh thu hàng tháng, thưởng quý, thưởng hiệu quả hoạt động hàng năm...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT SÀI GÒN- BỆNH VIỆN ĐA KHOA MẮT SÀI GÒN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI