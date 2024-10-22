Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Nguồn lực chính của Cửa hàng trong thời gian đầu khai trương, hỗ trợ các cửa hàng trong thời gian cao điểm bán hàng, hoặc chưa đủ nhân sự
- Đào tạo nhân sự mới và nhân sự nâng cao cho Cửa hàng
- Giới thiệu, tư vấn và bán sản phẩm cho khách hàng.
- Trưng bày, bảo quản, chăm sóc hàng hóa.
- Quản lý hàng hóa, công cụ, dụng cụ. Tổng hợp trọng lượng và số lượng hàng hóa, công cụ dụng cụ... nhập- xuất - tồn mỗi ngày và trong tháng.
- Chăm sóc, duy trì và phát triển khách hàng.
- Lập danh sách khách hàng, quản lý thông tin khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng
- Thời gian làm việc theo ca
- Sẵn sàng đi công tác tại các tỉnh Miền Bắc theo sự điều động.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Giới tính: Nam, Độ tuổi: 24 - 34, sẵn sàng đi công tác
- Bằng cấp: Tốt nghiệp THPT trở lên.
- Năng động, chịu khó
- Có kinh nghiệm trong việc bán hàng tại các cửa hàng/showroom ngành trang sức, thời trang, điện tử cao cấp...
- Có khiếu thẩm mỹ, biết cách trưng bày hàng hóa đẹp mắt, thu hút.
- Kỹ năng: Có khả năng giao tiếp, xử lý tính huống tốt.
- Có kỹ năng chăm sóc khách hàng
-Máu lửa, nhiệt huyết trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty. Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng. Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc. Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc. Chi phí Công tác phí theo cấp bậc. Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân. Khám sức khỏe định kì hằng năm. Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm. Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp. Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao... Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...
Thưởng tháng lương 13, Thưởng thành tích và thưởng khác theo kết quả kinh doanh công ty.
Thưởng dịp Lễ, Tết, thưởng đột xuất cho thành tích xuất sắc trong tháng.
Tăng lương theo năng lực và hiệu quả công việc.
Chi phí Tiền ăn, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Chi phí Công tác phí theo cấp bậc.
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
Khám sức khỏe định kì hằng năm.
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.
Chương trình đào tạo và phát triển sự nghiệp.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp.
Các họat động tập thể: Teambuilding, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, CLB thể dục thể thao...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

