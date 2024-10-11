Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 47 Điện Biên Phủ, Đa Kao, Quận 1, TP.HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Lên kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển dự án; Phân tích số liệu thị trường, đưa ra tỷ lệ chuyển đổi, kết quả kinh doanh hiện tại và tương lai; Nghiên cứu mô hình kinh doanh tương tự trong nước và thế giới; Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, xây dựng đề án kinh doanh, đề án triển khai dự án; Thực hiện các nhiệm vụ khác có liên quan theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính/Kế toán/ Ngân hàng, Kinh tế và các chuyên ngành có liên quan; Ưu tiên: Ứng viên đã có kinh nghiệm làm việc từ 6 tháng trở lên ở vị trí hoạch định chiến lược hoặc phân tích kinh doanh; Sử dụng tốt tiếng anh, có khả năng thuyết trình bằng tiếng anh; Có khả năng nghiên cứu, phân tích và trình bày tài liệu rõ ràng, ngắn gọn; Trung thực, khiêm tốn, tôn trọng người khác, thích ứng nhanh với công nghệ mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong một môi trường năng động, trẻ trung và thân thiện; Làm việc trực tiếp với những người có kinh nghiệm và tiếp thu kiến thức chuyên môn; Được đào tạo nâng cao trình độ liên tục; Cơ hội thăng tiến cao, review tăng lương 30-50%/ năm; Thưởng nóng theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BE EARNING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.