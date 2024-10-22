Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 352 Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm và giới thiệu các bất động sản phù hợp cho khách hàng (nhà ở, nhà hàng, văn phòng, v.v.). Thương lượng giá cả và các điều khoản liên quan đến bất động sản. Kiểm tra các vấn đề liên quan đến hợp đồng và các thủ tục pháp lý của bất động sản. Hỗ trợ khách hàng trong việc hiểu rõ các quy định và chính sách liên quan đến bất động sản. Cập nhật thông tin về thị trường bất động sản và các dự án mới. Đảm bảo chất lượng hồ sơ pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản. Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Tìm kiếm và giới thiệu các bất động sản phù hợp cho khách hàng (nhà ở, nhà hàng, văn phòng, v.v.).

Thương lượng giá cả và các điều khoản liên quan đến bất động sản.

Kiểm tra các vấn đề liên quan đến hợp đồng và các thủ tục pháp lý của bất động sản.

Hỗ trợ khách hàng trong việc hiểu rõ các quy định và chính sách liên quan đến bất động sản.

Cập nhật thông tin về thị trường bất động sản và các dự án mới.

Đảm bảo chất lượng hồ sơ pháp lý liên quan đến giao dịch bất động sản.

Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thích hợp với người có khả năng phân tích các loại thị trường, quy luật cung-cầu. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản,... Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt. Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm. Nắm bắt nhanh các quy trình và thông tin liên quan đến bất động sản. Chăm chỉ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Thích hợp với người có khả năng phân tích các loại thị trường, quy luật cung-cầu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản,...

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Nắm bắt nhanh các quy trình và thông tin liên quan đến bất động sản.

Chăm chỉ, nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Full-time: Từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng (100% lương thử việc) Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực. Thưởng tháng lương 13 Hỗ trợ tiền teamwork 300k/tháng Tiền ăn tại nhà hàng 500k/tháng Review Lương 1 năm 2 lần vào Tháng 6 và Tháng 12 Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Du lịch công ty hằng năm Chế độ BHXH theo quy định

Full-time: Từ 8 đến 15 triệu đồng/tháng (100% lương thử việc) Tùy thuộc vào kinh nghiệm và năng lực.

Full-time

Thưởng tháng lương 13

Hỗ trợ tiền teamwork 300k/tháng

Tiền ăn tại nhà hàng 500k/tháng

Review Lương 1 năm 2 lần vào Tháng 6 và Tháng 12

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

Du lịch công ty hằng năm

Chế độ BHXH theo quy định

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin