Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH TECH-LINK SILICONES (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô VA.05B - 07A, đường Số 15, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7

Phụ trách phát triển hạng mục sản phẩm ống Silicones của công ty. Nhận thông tin về sản phẩm, nghiên cứu, thiết kế và phát triển sản phẩm. Lập kế hoạch sản xuất sản phẩm từ nguyên liệu đến thành phẩm. Dựa vào vấn đề hiện tại của sản phẩm (hoặc mục tiêu của việc tạo nên một sản phẩm mới) để lên ý tưởng phát triển, cải tiến. Giám sát, thậm chí tham gia vào quá trình sản xuất để đảm bảo sản phẩm được phát triển theo đúng mục tiêu ban đầu. Đảm bảo về chất lượng đầu ra cũng như mức độ an toàn của sản phẩm khi nó được mang ra thị trường. Tiếp thị, quảng bá để sản phẩm lan tỏa đến nhiều người tiêu dùng nhất có thể.

Nam/Nữ tốt nghiệp Đại học chuyên ngành về Kỹ thuật, cơ khí, tự động hoá hoặc các chuyên ngành có liên quan. Khoảng 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên trong ngành ô tô) hoặc các vị trí khác tương đương. Am hiểu về tiêu chuẩn chất lượng dùng trong ô tô IATF 16949 Có thử sử dụng tiếng Anh trong công việc. Ưu tiên kinh nghiệm làm môi trường nhà máy. Biết sử dụng ProE, AutoCAD làm bản vẽ thiết kế sản phẩm. Có am hiểu quy trình sản xuất xuất PPAP và hiểu về tài liệu APQP là một lợi thế.

Lương thoả thuận theo năng lực từ 10.000.000 - 14.000.000đ Gross + KPI/tháng. BHXH Full lương. Phúc lợi 2 bữa ăn trưa, chiều/1 ngày tại nhà máy. Nghỉ 2 ngày thứ 7/1 tháng có hưởng lương. Chế độ review lương và thăng tiến cao trong công việc

