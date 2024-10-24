Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, Tòa Building 342 Mỹ Đình, p. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Nghiên cứu thị trường đồ gia dụng, mỹ phẩm Việt Nam và Đông Nam Á Thu thập thông tin, tìm hiểu nhu cầu, insight khách hàng Tìm kiếm, đề xuất sản phẩm phù hợp, tiềm năng cho công ty Phối hợp với phòng marketing test sản phẩm

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop K yêu cầu kinh nghiệm, vào làm sẽ được đào tạo từ A - Z Tốt nghiệp các trường Đại Học về kinh tế Yêu thích việc nghiên cứu tìm tòi, bắt trend xu hướng nhanh. Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Hàn Ưu tiên biết sử dụng thành tạo các nền tảng TMĐT: 1688, taobao, aliexpress, Amazon, douyin,.... Chăm chỉ, sáng tạo và cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7-10tr + Thưởng KPIs + Phụ cấp gửi xe + Phụ cấp ăn trưa 30k/buổi (Thu nhập từ 10 – 15tr) Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tăng lương theo hiệu quả công việc 2 lần/năm Được đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái về thời gian làm việc Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, ... Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.