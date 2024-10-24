Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL
- Hà Nội: Tầng 5, Tòa Building 342 Mỹ Đình, p. Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Nghiên cứu thị trường đồ gia dụng, mỹ phẩm Việt Nam và Đông Nam Á
Thu thập thông tin, tìm hiểu nhu cầu, insight khách hàng
Tìm kiếm, đề xuất sản phẩm phù hợp, tiềm năng cho công ty
Phối hợp với phòng marketing test sản phẩm
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có laptop
K yêu cầu kinh nghiệm, vào làm sẽ được đào tạo từ A - Z
Tốt nghiệp các trường Đại Học về kinh tế
Yêu thích việc nghiên cứu tìm tòi, bắt trend xu hướng nhanh.
Ưu tiên ứng viên biết tiếng Trung hoặc tiếng Hàn
Ưu tiên biết sử dụng thành tạo các nền tảng TMĐT: 1688, taobao, aliexpress, Amazon, douyin,....
Chăm chỉ, sáng tạo và cầu tiến.
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 7-10tr + Thưởng KPIs + Phụ cấp gửi xe + Phụ cấp ăn trưa 30k/buổi (Thu nhập từ 10 – 15tr)
Lộ trình thăng tiến rõ ràng, tăng lương theo hiệu quả công việc 2 lần/năm
Được đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái về thời gian làm việc
Được đóng BHXH, thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng 13, ...
Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T&D GLOBAL
