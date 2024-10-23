Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio)
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 19 Thân Văn Nhiếp, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp và làm việc trực tiếp với Revenue Director; Nghiên cứu thị trường, xây dựng báo giá cho toàn bộ hệ thống sản phẩm, dịch vụ của Box Studio; Làm việc với Revenue Director và các Trưởng bộ phận, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống sản phẩm; Phối hợp với team Talent, nội bộ xây dựng các giải pháp, sản phẩm dựa trên nguồn lực có sẵn của Box Studio; Phối hợp cùng Revenue Director nghiên cứu, xây dựng inventory mới, xây dựng các giải pháp, sản phẩm mới cho Box Studio; Quản lý tiêu chuẩn vận hành sản phẩm; Báo cáo doanh số sản phẩm định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm; Kiểm soát chất lượng định kỳ để cập nhật, thay thế, chỉnh sửa sản phẩm (nếu cần thiết); Đề xuất chính sách thúc đẩy bán sản phẩm; Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm doanh số sản phẩm theo kế hoạch.
Phối hợp và làm việc trực tiếp với Revenue Director;
Nghiên cứu thị trường, xây dựng báo giá cho toàn bộ hệ thống sản phẩm, dịch vụ của Box Studio;
Làm việc với Revenue Director và các Trưởng bộ phận, quy hoạch lại toàn bộ hệ thống sản phẩm;
Phối hợp với team Talent, nội bộ xây dựng các giải pháp, sản phẩm dựa trên nguồn lực có sẵn của Box Studio;
Phối hợp cùng Revenue Director nghiên cứu, xây dựng inventory mới, xây dựng các giải pháp, sản phẩm mới cho Box Studio;
Quản lý tiêu chuẩn vận hành sản phẩm;
Báo cáo doanh số sản phẩm định kỳ theo tuần, tháng, quý, năm;
Kiểm soát chất lượng định kỳ để cập nhật, thay thế, chỉnh sửa sản phẩm (nếu cần thiết);
Đề xuất chính sách thúc đẩy bán sản phẩm;
Lên kế hoạch và chịu trách nhiệm doanh số sản phẩm theo kế hoạch.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Marketing, Quảng cáo Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan; Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí Chính sách giá, Chính sách sản phẩm, Product Owner, Vận hành sản phẩm,...; Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm quảng cáo, truyền thông tại các publisher như Admicro, Adtima, VNExpress,...; Kỹ năng xây dựng báo giá và có kiến thức cơ bản về tài chính (hệ số lãi, các chi phí vệ tinh,...); Có khả năng nghiên cứu báo giá các bên; Có kinh nghiệm sáng tạo sản phẩm/inventory mới là một lợi thế; Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt; Có khả năng đọc hiểu số liệu.
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Marketing, Quảng cáo Truyền thông, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan;
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm tại các vị trí Chính sách giá, Chính sách sản phẩm, Product Owner, Vận hành sản phẩm,...;
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm xây dựng các sản phẩm quảng cáo, truyền thông tại các publisher như Admicro, Adtima, VNExpress,...;
Kỹ năng xây dựng báo giá và có kiến thức cơ bản về tài chính (hệ số lãi, các chi phí vệ tinh,...);
Có khả năng nghiên cứu báo giá các bên;
Có kinh nghiệm sáng tạo sản phẩm/inventory mới là một lợi thế;
Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt;
Có khả năng đọc hiểu số liệu.

Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, chế độ 13 tháng; Được làm việc trong công ty tiên phong trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam; Tham gia làm việc trong môi trường cạnh tranh, tiếp xúc rất nhiều với người nổi tiếng, các diễn viên, đơn vị sản xuất; Đánh giá tăng lương ít nhất 1 lần/năm; Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động; Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội hoàn thiện và phát triển bản thân cũng như nâng cấp vị trí; Đồng nghiệp, môi trường thoải mái và cực kỳ hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung; Tham gia các hoạt động thường niên của team và công ty: Du lịch, Teambuilding, giao lưu định kỳ....
Thu nhập cạnh tranh, chế độ 13 tháng;
Được làm việc trong công ty tiên phong trong lĩnh vực truyền thông ở Việt Nam;
Tham gia làm việc trong môi trường cạnh tranh, tiếp xúc rất nhiều với người nổi tiếng, các diễn viên, đơn vị sản xuất;
Đánh giá tăng lương ít nhất 1 lần/năm;
Được đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định của nhà nước, hưởng các trợ cấp và phúc lợi theo quy định của công ty và luật lao động;
Môi trường làm việc năng động, hòa đồng, có cơ hội hoàn thiện và phát triển bản thân cũng như nâng cấp vị trí;
Đồng nghiệp, môi trường thoải mái và cực kỳ hỗ trợ nhau vì mục tiêu chung;
Tham gia các hoạt động thường niên của team và công ty: Du lịch, Teambuilding, giao lưu định kỳ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Box Việt Nam (Box Studio)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 235 Hoàng Cầu, Trung Liệt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

