Tuyển Sản xuất Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 240a Dương Đình Hội, khu phố 3, phường Tăng Nhơn Phú B, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia vào việc hướng dẫn lắp đặt thiết bị PCCC cho khách hàng (Sẽ được đào tạo chuyên sâu và cấp chứng nhận từ hãng )

Tư vấn về kỹ thuật, vận hành của các chủng loại sản phẩm cho đối tác và xử lý vấn đề phát sinh lỗi sản phẩm.

Triển khai công việc kiểm định thiết bị PCCC (CB kinh doanh SP PCCC). Sẽ được hướng dẫn/ đào tạo chi tiết chuyên sâu về quy trình, thủ tục.

Tiến hành công tác điều phối giao/ nhận thiết bị từ đơn vị vận chuyển, thống kê vật tư thiết bị xuất nhập kho. Báo cáo số liệu theo tuần/ tháng.

Khai thác/ tiếp cận và chăm sóc khách hàng để tiến hành làm rõ kỹ thuật chào giá sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Giao tiếp khai thác nguồn khách hàng sẳn có hoặc tự tìm kiếm khách hàng mới

Những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng, Phó Ban và lãnh đạo cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học ngành Cơ khí, Điện, Cấp thoát nước, PCCC...

Kinh nghiệm từ 0 – 3 năm.

Khả năng: Hiểu biết về sản phẩm, thiết bị PCCC, có bằng lái xe oto là một lợi thế (sẽ được đào tạo chuyên sâu về kiến thức chuyên môn).

Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 10 – 15 triệu/tháng

Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên nghiệp

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết...

Được xem xét tăng lương hàng năm, cơ hội thăng tiến

Chế độ nghỉ mát hàng năm theo kết quả kinh doanh của Công ty

Được hưởng đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo các quy định của Luật Lao Động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH FISA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin