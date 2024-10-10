Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 1B Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm

- Chủ động tìm kiếm khách hàng là các chủ hộ kinh doanh qua các kênh Online mạng xã hội, sàn thương mại điện tử & Phát triển thị trường trực tiếp trên địa bàn.

- Tư vấn gói dịch vụ phần mềm quản lý bán hàng Kiotviet phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng.

- Ký kết hợp đồng và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm

- Quản trị và mở rộng các mối quan hệ với khách hàng. Chăm sóc khách hàng trước - trong - sau bán hàng.

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên.

- Đam mê về lĩnh vực kinh doanh, có động lực kiếm tiền.

- Đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, tư vấn, bán hàng, phát triển thị trường.

- Có laptop cá nhân, năng động, giao tiếp nhanh nhẹn, xử lý tình huống linh hoạt.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập trung bình từ 10-30 triệu/tháng (lương cứng lên tới 12 triệu/tháng, hoa hồng cao nhất tới 40% doanh thu tháng - Không chặn trần thu nhập). Định kỳ 3 tháng xét nâng bậc lương cứng theo hiệu suất làm việc.. - Môi trường làm việc trẻ, sáng tạo, năng động, teamwork. - Được tham gia các chương trình đào tạo bài bản về kỹ năng/ kiến thức chuyên sâu.

- Hưởng các quyền lợi và chế độ theo luật quy định (Các ngày nghỉ lễ, BHXH, BHYT...). Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. - Môi trường làm việc trẻ, năng động với gần 2000 cán bộ nhân sựvới quy mô toàn quốc. - Có cơ hội thăng tiến lên cấp quản lý cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

