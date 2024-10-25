Tuyển Nhân Viên Phát Triển Thị Trường thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Miền Bắc

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm, mở rộng phát triển các đối tác tại Nhật Bản.

- Chăm sóc khách hàng, đối tác của Công ty.

- Nghiên cứu phương án PTTT hiệu quả.

- Xử lý các tình huống phát sinh.

- Phối hợp các bộ phận thực hiện các công việc liên quan

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 20 - 40

- Giới tính: Nam/nữ (ưu tiên Nam)

- Sức khỏe: Tốt, có thể đi công tác nước ngoài thường xuyên và lâu dài

- Yêu cầu học vấn: Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học thuộc một trong những ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, ngoại ngữ

- Có chứng chỉ tiếng Nhật từ N2 trở lên hoặc tương đương (chấp nhận trường hợp chưa có chứng chỉ).

- Có kiến thức về phát triển thị trường và dịch vụ khách hàng

- Chấp nhận chưa có kinh nghiệm về PTTT Nhật.

- Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, các phần mềm thông dụng và các phần mềm chuyên dụng phục vụ yêu cầu công việc.

- Hình thức, tác phong, tính cách: Ngoại hình khá, nhanh nhẹn, cởi mở, có kỹ năng đàm phán.

- Ưu tiên Các ứng viên có thời gian du học tại Nhật Bản hoặc tốt nghiệp đại học Việt Nam nhưng có thời gian công tác ở Nhật

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, học hỏi kinh nghiệm

- Được đào tạo nâng cao trình độ

- Cơ hội thăng tiến nghề nghiệp và phát triển bản thân

- Tham gia BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU CHUYÊN GIA, LAO ĐỘNG VÀ KỸ THUẬT

