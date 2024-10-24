Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô BT 19, Ngõ 17 đường Cổ Linh, Long Biên, Hà Nội, Long Biên

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường và các vấn đề có liên quan đến đối tác Nhật để xây dựng và triển khai các hoạt động kinh doanh xuất khẩu lao động (kỹ sư, kỹ năng đặc định, thực tập sinh); Công tác tại Nhật Bản để mở rộng thị trường, chăm sóc khách hàng (nghiệp đoàn, xí nghiệp); Tham gia các hội nghị về XKLĐ tại Nhật Bản, Việt Nam để tìm kiếm khách hàng tiến tới ký kết hợp tác; Nghiên cứu phương án phát triển thị trường hiệu quả phù hợp với doanh nghiệp; Xây dựng mục tiêu PTTT và lập kế hoạch thực hiện; Xử lý các tình huống phát sinh theo yêu cầu của đối tác và theo sự chỉ đạo của trưởng bộ phận; Tìm hiểu, phân tích điểm mạnh, điểm yếu, phương thức hoạt động của các đối thủ cạnh tranh; Đàm phán với đối tác Nhật Bản về điều kiện ký kết hợp đồng cung ứng lao động, điều kiện tuyển dụng...; Theo dõi tiến độ đơn hàng cho người lao động trúng tuyển;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, thành thạo tiếng Nhật (nghe, nói, đọc, viết), trình độ tương đương N2 trở lên ; Ưu tiên có kinh nghiệm về phát triển thị trường hoặc đối ngoại cho công ty xuất khẩu lao động thị trường Nhật Bản; Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt, sáng tạo , có kỹ năng giải quyết vấn đề; Sẵn sàng đi công tác nước ngoài; Thành thạo tin học văn phòng; Am hiểu về văn hóa, con người Nhật Bản.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- Thứ 6 + 2 ngày thứ 7/tháng ( Sáng từ 8h00-12h00, chiều từ 13h00-17h00); Thu nhập hấp dẫn = Mức lương: 700 – 1200 USD + kết quả kinh doanh (rất hấp dẫn); Được đào tạo, nâng cao khả năng, năng lực theo nhu cầu, yêu cầu công việc và chiến lược của chúng tôi; Được hưởng các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT, BHTN; Được phụ cấp ăn trưa, máy tính, cafe bánh ngọt miễn phí,..; Được nghỉ các ngày lễ theo quy định của luật Lao động; Thưởng tết, lương tháng 13 theo quy định và tình hình hoạt động của công ty; Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUINN HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin