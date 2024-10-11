Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Mức lương 18 - 24 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bora Bora - Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 18 - 24 Triệu

- Nói tiếng Hàn lưu loát

- Có kinh nghiệm dịch trong mảng Sale là một lợi thế

- Phiên dịch tiếng Hàn trao đổi công việc giữa Quản lý với Nhân viên, phiên dịch cho Ban Giám Đốc

- Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu

- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của cấp trên

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nói, viết tiếng Hàn lưu loát Linh động, nhanh nhẹn

Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động , không yêu cầu trang phục ngoại hình, Hưởng các chế độ lễ tết, tháng lương 13 Thời gian T2-T6, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần ( 8-12h & 13h30-17h00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.