Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH FAIN VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 24 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Mức lương
18 - 24 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bora Bora
- Đảo Kim Cương QPHW+9X7, Cầu Thời Đại, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 18 - 24 Triệu
- Nói tiếng Hàn lưu loát
- Có kinh nghiệm dịch trong mảng Sale là một lợi thế
- Phiên dịch tiếng Hàn trao đổi công việc giữa Quản lý với Nhân viên, phiên dịch cho Ban Giám Đốc
- Phiên dịch trong các cuộc họp theo yêu cầu
- Thực hiện các yêu cầu công việc khác theo sự phân công của cấp trên
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương 18 - 24 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nói, viết tiếng Hàn lưu loát Linh động, nhanh nhẹn
Nói, viết tiếng Hàn lưu loát
Linh động, nhanh nhẹn
Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động , không yêu cầu trang phục ngoại hình, Hưởng các chế độ lễ tết, tháng lương 13 Thời gian T2-T6, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần ( 8-12h & 13h30-17h00)
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động , không yêu cầu trang phục ngoại hình,
Hưởng các chế độ lễ tết, tháng lương 13
Thời gian T2-T6, nghỉ Thứ 7 và Chủ Nhật hàng tuần ( 8-12h & 13h30-17h00)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH FAIN VN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
