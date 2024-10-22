Tuyển Biên phiên dịch Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Dịch cho ban giám đốc người nhật. ( chủ yếu bên sản xuất). Đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác theo yêu cầu công việc. Làm một số công việc ban giám đốc yêu cầu. Làm giờ hành chính từ 8h-16h30h, nghỉ 2 thứ bảy ( theo lịch của sản xuất ) và các chủ nhật

Dịch cho ban giám đốc người nhật. ( chủ yếu bên sản xuất).

Đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác theo yêu cầu công việc.

Làm một số công việc ban giám đốc yêu cầu.

Làm giờ hành chính từ 8h-16h30h, nghỉ 2 thứ bảy ( theo lịch của sản xuất ) và các chủ nhật

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy Khu Công Nghiệp

- Tiếng nhật giao tiếp tốt ( N2), nghe, nói, đọc , viết

- Tiếng anh giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với mức lương cạnh tranh.

- Hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo luật lao động, bảo hiểm sức khoẻ toàn diện..

- Các phúc lợi khác của công ty như: Thưởng chuyên cần, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, thưởng tết dương lịch, âm lịch, mừng cưới, mừng sinh con, nghỉ mát hàng năm... Trợ cấp xăng xe, nhà ở, gửi trẻ, trợ cấp chuyên cần hàng tháng.

- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động.

- Tham gia bảo hiểm thân thể

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội học tập, đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin