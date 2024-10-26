Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Nhật thu nhập 12 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Khu Công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Dịch cho ban giám đốc người nhật. ( chủ yếu bên sản xuất). Đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác theo yêu cầu công việc. Làm một số công việc ban giám đốc yêu cầu. Làm giờ hành chính từ 8h-16h30h, nghỉ 2 thứ bảy ( theo lịch của sản xuất ) và các chủ nhật
Dịch cho ban giám đốc người nhật. ( chủ yếu bên sản xuất).
Đảm bảo thông tin liên lạc nhanh chóng, chính xác theo yêu cầu công việc.
Làm một số công việc ban giám đốc yêu cầu.
Làm giờ hành chính từ 8h-16h30h, nghỉ 2 thứ bảy ( theo lịch của sản xuất ) và các chủ nhật

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các nhà máy Khu Công Nghiệp
- Tiếng nhật giao tiếp tốt ( N2), nghe, nói, đọc , viết
- Tiếng anh giao tiếp.

Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội) Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp với mức lương cạnh tranh.
- Hưởng các quyền lợi bảo hiểm theo luật lao động, bảo hiểm sức khoẻ toàn diện..
- Các phúc lợi khác của công ty như: Thưởng chuyên cần, lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn, thưởng tết dương lịch, âm lịch, mừng cưới, mừng sinh con, nghỉ mát hàng năm... Trợ cấp xăng xe, nhà ở, gửi trẻ, trợ cấp chuyên cần hàng tháng.
- Các chế độ BHXH, BHYT theo quy định của Luật lao động.
- Tham gia bảo hiểm thân thể
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội học tập, đào tạo nâng cao nghiệp vụ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Công ty TNHH Dynapac ( hà nội)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: KCN Sài Đồng B - Long Biên - Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

