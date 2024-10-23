Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: NO 06 - LK 05 Văn Phú , Phường Phú La, Hà Đông

• Trợ giúp Ban Tổng Giám Đốc (BOD) trong việc điều phối công việc với bên ngoài, kết nối các hoạt động với các phòng ban/cá nhân đảm bảo duy trì được các hoạt động hàng ngày, xử lý công việc kịp thời của các phòng/ban.

• Sắp xếp và nhắc nhở lịch làm việc, lịch họp, các chuyến đi công tác, hội họp của Ban Tổng Giám Đốc (BOD)

• Sắp xếp và tổ chức các cuộc họp: theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc và các cuộc họp của các Phòng/bộ phận với BOD.

• Thông báo, ghi chú và báo cáo lại những công việc phát sinh và gửi đến Ban Tổng Giám Đốc để xin ý kiến chỉ đạo.

• Truyền đạt ý kiến/chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc cho các cá nhân, phòng ban liên quan và theo dõi, đốc thúc, kiểm tra công việc của các phòng ban liên quan theo nội dung đã truyền đạt.

• Tổng hợp các số liệu báo cáo và kế hoạch của các phòng ban bộ phận cho BOD.

• Tiếp nhận, kiểm tra và trình ký hồ sơ, kiểm tra và trả lời các email, công văn, thư mời,...theo ý kiến chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc.

• Tham gia các buổi họp liên quan.

• Thực hiện các công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Tổng Giám Đốc.

•Hỗ trợ các phòng ban (nếu cần).

•Thực hiện các công việc khác do Ban lãnh đạo phân công.

•Sắp xếp để thực hiện tốt các công việc được yêu cầu.

• Sẵn sàng, nhiệt tình thực hiện các công việc khác trong phạm vi chuyên môn.

• Trình độ tiếng Trung Quốc từ HSK5 trở lên, tự tin phiên dịch giao tiếp trực tiếp với người Trung Quốc.

• Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành ngoại ngữ, quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing...

•Giới tính: Nam / Nữ

Ngoại hình ưa nhìn. kỹ năng giao tiếp tốt. Yêu Thích ngành thời trang Đang ở và sinh sống ở gần khu vực Hà Đông. Sẵn sàng đi công tác sang Trung Quốc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THIẾT BỊ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương từ 10 đến 20 triệu/ tháng

• Thưởng lương tháng 13 và thưởng cuối năm

• Team building, du lịch, nghỉ mát

• Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật và theo quy định của công ty.

• Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng. Chế độ lễ tết, hiếu, hỷ

• Chăn ấm đệm êm mỗi giờ nghỉ trưa

• Cơ hội phát triển bản thân:

• Được tham gia vào các vào các khóa training nội bộ, các hội thảo chuyên sâu

• Cơ hội thăng tiến rộng mở

