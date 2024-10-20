Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Dịch nói trong các cuộc họp nội bộ ( họp giao ban, họp BTGĐ, họp giữa các bộ phận).
Dịch viết ( tờ trình Văn thư nội bộ, Công văn, Hợp đồng,...)
Hỗ trợ các công việc khác của phòng Hành chánh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
01 nam/ nữ Kinh nghiệm biên phiên dịch từ 1 năm. Tốt nghiệp: Đại học/ Du học. Ngoại ngữ: Tiếng Trung (Phồn thể) Chịu được áp lực. Hoạt bác, năng động.
01 nam/ nữ
Kinh nghiệm biên phiên dịch từ 1 năm.
Tốt nghiệp: Đại học/ Du học.
Ngoại ngữ: Tiếng Trung (Phồn thể)
Chịu được áp lực.
Hoạt bác, năng động.
Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12-14tr Lương T13, Thưởng thành tích cuối năm. BHXH đóng full lương, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24... Nghỉ mát, du lịch... Tiền thưởng các dịp Lễ Tết, sinh nhật, học bổng học sinh giỏi cho con em CNV...
Thu nhập 12-14tr
Lương T13, Thưởng thành tích cuối năm.
BHXH đóng full lương, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24...
Nghỉ mát, du lịch...
Tiền thưởng các dịp Lễ Tết, sinh nhật, học bổng học sinh giỏi cho con em CNV...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
