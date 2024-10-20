Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Dịch nói trong các cuộc họp nội bộ ( họp giao ban, họp BTGĐ, họp giữa các bộ phận). Dịch viết ( tờ trình Văn thư nội bộ, Công văn, Hợp đồng,...) Hỗ trợ các công việc khác của phòng Hành chánh theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

01 nam/ nữ Kinh nghiệm biên phiên dịch từ 1 năm. Tốt nghiệp: Đại học/ Du học. Ngoại ngữ: Tiếng Trung (Phồn thể) Chịu được áp lực. Hoạt bác, năng động.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12-14tr Lương T13, Thưởng thành tích cuối năm. BHXH đóng full lương, BHYT, BHTN, BH tai nạn 24/24... Nghỉ mát, du lịch... Tiền thưởng các dịp Lễ Tết, sinh nhật, học bổng học sinh giỏi cho con em CNV...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÂN THUẬN

