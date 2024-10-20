Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 22TT1, khu đô thị Ao Sào , Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nội dung công việc: biên phiên dịch tiếng Trung.

- Làm các công việc hành chính cơ bản.

- Thỉnh thoảng đi công tác với sếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: thông thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.

- Biết sử dụng phần mềm word, excel cơ bản.

- Nhiệt tình với công việc.

- Có thể đi công tác cùng sếp.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000đ - 10.000.000đ

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

- Có công tác phí khi đi công tác ngoại tỉnh.

- Nhân viên chính thức được đóng BHXH, lương thưởng vào các ngày lễ tết.

- Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin