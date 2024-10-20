Tuyển Biên phiên dịch CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/11/2024
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Biên phiên dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 22TT1, khu đô thị Ao Sào , Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Nội dung công việc: biên phiên dịch tiếng Trung.
- Làm các công việc hành chính cơ bản.
- Thỉnh thoảng đi công tác với sếp.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu: thông thạo nghe, nói, đọc, viết tiếng Trung.
- Biết sử dụng phần mềm word, excel cơ bản.
- Nhiệt tình với công việc.
- Có thể đi công tác cùng sếp.

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 8.000.000đ - 10.000.000đ
- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
- Có công tác phí khi đi công tác ngoại tỉnh.
- Nhân viên chính thức được đóng BHXH, lương thưởng vào các ngày lễ tết.
- Thời gian làm việc: 8h-17h từ T2-T6

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ HD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 3 ngách 175/1 ngõ 175 phố Định Công, Q. Hoàng Mai, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

