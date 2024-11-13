Tuyển Nhân Viên Phòng Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thay đổi 5M1E
Quản lý chất lượng đầu kì
Quản lý thiết bị đo (MSA)
Phụ trách xây dựng các têu chuẩn quản lý hệ thống chất lượng
Quản lý và thúc đẩy các hoạt động trọng yếu của hệ thống QLCL (5M1E, SPC, QCF, FMEA,..)
Quản lý hồ sơ, phụ trách đối ứng audit ISO nội bộ và bên ngoài
Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành : Điện tử, Kỹ thuật, Kinh tế
Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC > 650
Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm QA/QC và đã từng làm việc tại các nhà máy sản xuất điện tử
Có thị lực tốt, nhà gần công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.
Mức lương/thưởng cạnh tranh, hấp dẫn.
Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.
Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C).
Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.
Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.
Ngoài ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì hàng năm Meiko có thêm 5 ngày nghỉ của công ty hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Lô CN9, Khu Công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Xã Phùng Xá

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

