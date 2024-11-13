Tuyển Nhân Viên Phòng Chất Lượng thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lô CN9, khu Công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai, xã Phùng Xá, Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý thay đổi 5M1E

Quản lý chất lượng đầu kì

Quản lý thiết bị đo (MSA)

Phụ trách xây dựng các têu chuẩn quản lý hệ thống chất lượng

Quản lý và thúc đẩy các hoạt động trọng yếu của hệ thống QLCL (5M1E, SPC, QCF, FMEA,..)

Quản lý hồ sơ, phụ trách đối ứng audit ISO nội bộ và bên ngoài

Các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành : Điện tử, Kỹ thuật, Kinh tế

Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh TOEIC > 650

Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm QA/QC và đã từng làm việc tại các nhà máy sản xuất điện tử

Có thị lực tốt, nhà gần công ty

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong một môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp, hiện đại.

Mức lương/thưởng cạnh tranh, hấp dẫn.

Nhiều cơ hội thăng tiến, được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và Công ty.

Công ty có xe đưa đón từ các điểm trong nội thành Hà Nội tới Công ty (20 phút từ Big C).

Công ty có Ký túc xá miễn phí với đầy đủ tiện nghi trong khuôn viên nhà máy.

Thời gian làm việc thông thường 05 ngày/tuần, đi làm 01 Thứ Bảy/tháng.

Ngoài ngày nghỉ theo quy định của pháp luật thì hàng năm Meiko có thêm 5 ngày nghỉ của công ty hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ MEIKO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.