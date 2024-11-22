Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Phụ bếp Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Nhận Order
Sơ chế nguyên vật liệu
Chuẩn bị món ăn theo menu và chỉ thị từ quản lý
Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên,...
Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương giờ : 25,000VND đến 40,000VND/Giờ
Phụ cấp:
Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm
Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng
Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND/ người
Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time
Địa chỉ các chi nhánh:
Unatoto Bến Thành : 56 Trương Định, P.Bến Nghé, Quận 1
Unatoto Tân Bình : 248 Nguyễn Hồng Đào, P14, Quận Tân Bình
Unatoto Quận 7 : 70 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7
Unatoto Quận 10 : 426-428 Đường 3 Tháng 2, P.12, Quận 10
Unatoto Kim Mã : Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Quận Ba Đình
Kamura: 8A/A14 P.Bến Nghé, Quận 1
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
