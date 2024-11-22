Tuyển Phụ bếp CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Phụ bếp Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Nhận Order

Sơ chế nguyên vật liệu

Chuẩn bị món ăn theo menu và chỉ thị từ quản lý

Giữ gìn vệ sinh khu vực làm việc...

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Trung cấp, Cao đẳng, Đại học trở lên,...

Nhanh nhẹn, hòa đồng làm việc nhóm tốt

Có tay nghề, sử dụng dao tốt

Có kinh nghiệm làm việc tại các nhà hàng ở vị trí tương đương

Có tinh thần học hỏi, chịu khó

Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương giờ : 25,000VND đến 40,000VND/Giờ

Phụ cấp:

Gửi xe : 15,000VND/ngày đi làm

Ca làm từ 6 tiếng trở lên có phụ cấp ăn trưa, tối tại nhà hàng

Party nhà hàng hằng tháng 300,000VND/ người

Cơ hội thăng tiến lên vị trí full time

Địa chỉ các chi nhánh:

Unatoto Bến Thành : 56 Trương Định, P.Bến Nghé, Quận 1

Unatoto Tân Bình : 248 Nguyễn Hồng Đào, P14, Quận Tân Bình

Unatoto Quận 7 : 70 Nguyễn Thị Thập, P.Bình Thuận, Quận 7

Unatoto Quận 10 : 426-428 Đường 3 Tháng 2, P.12, Quận 10

Unatoto Kim Mã : Kim Mã, P.Ngọc Khánh, Quận Ba Đình

Kamura: 8A/A14 P.Bến Nghé, Quận 1

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GF CAPITAL (VIỆT NAM)

