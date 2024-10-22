Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK 01 - 02, Lô No.07, Hồng Tiến, quận Long Biên, Hanoi, Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

- Đầu ca: Kiểm tra nguyên vật liệu để nắm bắt được số lượng & chủng loại cần sơ chế, chuẩn bị công cụ dụng cụ sơ chế

- Sơ chế các nguyên liệu (đồ tươi sống hoặc rau củ quả...) theo yêu cầu của từng món ăn & đóng gói, bảo quản, dán tem nguyên vật liệu, cho vào tủ bảo quản theo yêu cầu của từng nguyên liệu.

- Chuẩn bị nguyên vật liệu từng món ăn đúng, đủ thành phần định lượng của món ăn theo đơn đặt hàng để chảo chính chế biến.

- Chuẩn bị công cụ bát, đĩa đúng chủng loại để ra đồ theo yêu cầu của từng món ăn.

- Vệ sinh khu vực làm việc trước, trong & sau ca, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Cuối ca: Kiểm tra & bàn giao lại cho ca sau

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm bếp tại các Nhà hàng hoặc đã học qua trường đào tạo nghề bếp là lợi thế

- Có kỹ năng sử dụng dao để sơ chế nguyên vật liệu

- Khả năng chịu được áp lực cao, yêu nghề, không ngại vất vả làm công việc bếp

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thái độ tốt & biết sắp xếp công việc

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 7,5tr - 9tr (thỏa thuận theo năng lực khi PV) + hỗ trợ ăn ca + Service charge

- Thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng cuối năm, sinh nhật, hiếu hỉ

- BHXH, thưởng lễ Tết theo quy định Công ty

Thời gian làm việc: 9h - 22h (nghỉ giữa ca: 2h tại nhà hàng)

Thời gian làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin