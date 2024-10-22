Tuyển Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI LƯƠNG PHÚC MINH
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK 01

- 02, Lô No.07, Hồng Tiến, quận Long Biên, Hanoi, Long Biên

- Đầu ca: Kiểm tra nguyên vật liệu để nắm bắt được số lượng & chủng loại cần sơ chế, chuẩn bị công cụ dụng cụ sơ chế
- Sơ chế các nguyên liệu (đồ tươi sống hoặc rau củ quả...) theo yêu cầu của từng món ăn & đóng gói, bảo quản, dán tem nguyên vật liệu, cho vào tủ bảo quản theo yêu cầu của từng nguyên liệu.
- Chuẩn bị nguyên vật liệu từng món ăn đúng, đủ thành phần định lượng của món ăn theo đơn đặt hàng để chảo chính chế biến.
- Chuẩn bị công cụ bát, đĩa đúng chủng loại để ra đồ theo yêu cầu của từng món ăn.
- Vệ sinh khu vực làm việc trước, trong & sau ca, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cuối ca: Kiểm tra & bàn giao lại cho ca sau

- Có kinh nghiệm làm bếp tại các Nhà hàng hoặc đã học qua trường đào tạo nghề bếp là lợi thế
- Có kỹ năng sử dụng dao để sơ chế nguyên vật liệu
- Khả năng chịu được áp lực cao, yêu nghề, không ngại vất vả làm công việc bếp
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, thái độ tốt & biết sắp xếp công việc

- Lương: 7,5tr - 9tr (thỏa thuận theo năng lực khi PV) + hỗ trợ ăn ca + Service charge
- Thưởng lễ tết, lương tháng 13, thưởng cuối năm, sinh nhật, hiếu hỉ
- BHXH, thưởng lễ Tết theo quy định Công ty
Thời gian làm việc: 9h - 22h (nghỉ giữa ca: 2h tại nhà hàng)
Thời gian làm việc

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 7-9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Hàng Bạc, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

